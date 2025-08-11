Zirkusluft und Pferdefreude auf Schloss Hof

Noch bis zum 31. August 2025 verwandelt sich Schloss Hof in eine bunte Erlebniswelt. Unter dem Motto „So ein Zirkus!“ warten Clowns, Artistik, Kinderyoga, Zaubershows, Marionetten- und Kasperltheater. An ausgewählten Tagen sorgt ein vielseitiges Kinderkulturprogramm für Abwechslung. Wer möchte, kann mit dem „Großen-Ferienspaß-Sammelpass“ kleine Überraschungen sammeln.

Showprogramm mit Pferdestärken

Am 30. und 31. August 2025 steht die Festwiese im Zeichen des Pferdefests. Klassische Dressur, rasante Reitkunst und charmante Pony-Vorführungen sorgen für emotionale Momente. Das Event knüpft an die Tradition von Prinz Eugen und Maria Theresia an, für die Schloss Hof ein Ort der Auszeit war.

Mehr als ein Ausflugsziel

Neben den Sommerprogrammen bietet das Areal zahlreiche Attraktionen: einen 2000 m² großen Wassererlebnispfad, interaktive Erlebnispfade, Labyrinth, Irrgarten, Streichelzoo, Kugelbahn und Abenteuerspielplatz. Für Pausen steht der neue Bäckenhof mit Jausenangebot offen.

Infos

Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1 / Schloss Niederweiden, 2292 Niederweiden 1

Öffnungszeiten: täglich 10:00–18:00 Uhr

Eintritt: Erwachsene € 24, Kinder (6–18 J.) € 13,50, Familien € 61,50

www.schlosshof.at

(PA)