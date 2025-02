Zeitungswoche in den Wiener Kaffeehäusern

Wer hätte das gedacht: 38 Prozent der Kaffeehausbesucher nutzen ihren Aufenthalt, um zu entspannen oder zu lesen, das bestätigt die große Kaffeehausstudie der KMU Forschung Austria. Für diese und alle anderen Gäste haben sich die Wiener Kaffeehäuser nun eine besondere Aktion einfallen lassen: Gemeinsam mit dem Verband Österreichischer Zeitungen und dem Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer laden sie von 17. Februar zur Woche des Zeitungslesens, mehr als 40 Wiener Cafés nehmen daran teil.

Tradition des Zeitungslesens

„Analog statt Screen. Zeitungshalter statt Handyhülle. Rascheln statt tippen. Darum geht es bei diesen Wochen in den Wiener Kaffeehäusern. Wir alle kennen die Tradition des Zeitungslesens beim Kaffee, wir wollen sie wieder verstärkt zum Leben erwecken“, erklärt Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe Kaffeehäuser in der Wirtschaftskammer Wien. „Teilnehmende Kaffeehäuser bekommen im Aktionszeitraum besonders viele Journale, Illustrierte, Tages und Wochenzeitungen zur Verfügung gestellt, um diese in Ihrem Kaffeehaus aufzulegen. Der Cafetier freut sich, wenn die Gäste das Angebot nutzen und sich Zeit zur Lektüre nehmen und dazu Kaffee, Tee, ein gutes Achterl oder ein erfrischendes Bier genießen.“

Unter allen Teilnehmenden werden auch 15 Preise verlost – jeweils ein Frühstück für zwei Personen in Kombination mit einem dreimonatigen Zeitungs-Abonnement. Hier kann man mitmachen: zeitungen-magazine.at

(OTS