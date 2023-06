Zeitungsverband kürt ÖBB zum Printwerber des Jahres

Die ÖBB sind am Dienstagabend im Rahmen der ADGAR-Gala des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) zum bereits zweiten Mal als „Printwerber des Jahres“ ausgezeichnet worden. Weitere Preise für Print- und Onlinewerbungen gingen an die Agenturen Demner, Merlicek & Bergmann, Havas Village Wien, Tunnel23 und DDB Wien. VÖZ-Präsident Markus Mair nützte den Abend im Wiener Konzerthaus, um vor abfließenden Werbegeldern zu warnen und die geplante ORF-Gesetzesnovelle zu kritisieren.

„Bereits 90 Prozent der Online-Spendings gehen an die großen internationalen Digitalkonzerne wie Alphabet, Meta und TikTok – und diese faktische Monopolsituation der großen Digitalplattformen führt zunehmend zu einer Verödung der Medienlandschaft“, so Mair und warnte davor, dass Medien- und Meinungsvielfalt auf der Strecke bleiben könnten. Zudem gefährde die Entwicklung eine „beträchtliche Anzahl an Arbeitsplätzen“.

Auch die geplante ORF-Gesetzesnovelle bedachte der VÖZ-Präsident mit kritischen Worten. „Bereits jetzt stellt das ORF-Onlineangebot, das faktisch einer ‚kostenlosen‘ Tageszeitung gleichkommt, ein Hindernis für die so notwendige digitale Transformation des Nachrichtengeschäfts privater Medien dar. Der ORF muss sich künftig auf seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag fokussieren, mit sendungsbegleitendem audio- und audiovisuellem Content auf der ‚blauen Seite'“, forderte Mair.

Die ÖBB erhielten die Auszeichnung als „Printwerber des Jahres“ für ihre Verlässlichkeit und ihre Konstanz als Werber auch in herausfordernden Zeiten, wie VÖZ-Vorstandsmitglied Helmut Schoba sagte. Die ÖBB setzen bei gezielten Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen zudem regelmäßig auch auf regionale Zeitungen, wie hervorgehoben wurde.

In der Kategorie Handel, Konsum- & Luxusgüter setzte sich Demner, Merlicek & Bergmann mit dem Sujet „Für das Beste in Tier“ für das Unternehmen BioBloom durch. Die Agentur Havas Village Wien holte den ADGAR in der Kategorie Auto & Motor für den Kunden Volvo Car Austria. Tunnel23 wurde wiederum für den kreativen Einsatz von Onlinewerbung ausgezeichnet, wobei die Agentur für Miele tätig war, um einen Staubsauger in Szene zu setzen. Die Kategorie Dienstleistung sicherte sich DDB Wien mit dem Sujet „E.T McDelivery“ für McDonald’s. Die Kategorie Soziales & Karitatives ging ebenfalls an die Agentur für das Sujet „Eisbär“, das für Greenpeace entwickelt wurde.

