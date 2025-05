XXXLutz setzt neuen Gastronomiestandard

XXXLutz geht in seiner Gastronomie neue Wege: Als erster großer Restaurantbetreiber Österreichs führt das Unternehmen eine freiwillige Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel ein – deutlich über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein Land schafft Leben wurde über Jahre an einem Konzept gearbeitet, das nun in allen 47 Restaurants zum Einsatz kommt.

Transparenz für bewusste Entscheidungen

„Unser Ziel ist es, den Gästen eine informierte Entscheidung zu ermöglichen“, sagt Andreas Haderer, Geschäftsleiter der XXXLutz-Gastronomie. In der neuen Speisekarte sind österreichische Produkte sichtbar gekennzeichnet. Wer es genauer wissen will, kann via QR-Code auf eine Website zugreifen, die die Herkunft der einzelnen Zutaten offenlegt – bis hin zu Aspekten wie Tierhaltung und Produktionsbedingungen.

Kooperation mit Land schafft Leben und Hütthaler

Für Land schafft Leben ist die Maßnahme ein Vorzeigeprojekt. Vereinsgründer Hannes Royer betont: „XXXLutz beweist, dass Herkunftskennzeichnung auch im großen Stil funktioniert.“ Die Gastronomiekette bringt damit auch das Thema Konsumentscheidung auf den Tisch – im wörtlichen Sinne. Auf der Speisekarte finden sich etwa Tierwohlschnitzel von Hütthaler, einem langjährigen Partnerbetrieb. Florian Hütthaler, Geschäftsführer der gleichnamigen Fleischerei, unterstützt die Initiative seit Jahren und war auch bei der Präsentation der neuen Speisekarte mit an Bord.

Impuls für mehr Regionalität

Laut XXXLutz stammen bereits 90 Prozent der eingesetzten Lebensmittel aus Österreich. Bei Fleisch, Eiern, Butter und Milch bestehen direkte Partnerschaften mit heimischen Produzenten. Die Maßnahme soll auch andere Gastronomiebetriebe motivieren, freiwillig mehr Transparenz zu bieten – als Beitrag zu bewussterem Konsum und zur Stärkung der regionalen Landwirtschaft.

