Wörthersee: Das Seepark Resort lädt ein

Wenn sich die Wälder rund um den Wörthersee bunt färben, präsentiert sich das Seepark Wörthersee Resort als Rückzugsort für aktive wie erholsame Tage. Das Vier-Sterne-Superior-Haus verbindet Natur und Stadtnähe: Nur wenige Gehminuten trennen Gäste vom historischen Zentrum Klagenfurts und vom Seeufer.

Die hauseigene Philosophie „Move & Relax“ setzt auf das Zusammenspiel von Sport, gezielter Regeneration und ausgewogener Ernährung. Joggingrunden entlang des Lendkanals, Radtouren zwischen Wasser und Wald oder Wanderungen in den sanft ansteigenden Kärntner Bergen gehören ebenso zum Angebot wie Trainingseinheiten im 25-Meter-Sportbecken oder an modernen Geräten. Professionelle Betreuung und individuelle Analysen ergänzen das Programm.

Nach sportlichen Aktivitäten sorgt der großzügige Relax-Bereich mit Sauna, Dampfbad und Indoorpool für Erholung. Kulinarisch setzt das Restaurant Laguna auf saisonale Produkte aus Kärnten. Auf der Sonnenterrasse genießen Gäste bis in den Spätherbst Gerichte, die regionale Tradition und kreative Küche verbinden.

Entdecken im Alpen-Adria-Raum

Auch abseits des Resorts lockt der Herbst mit Erlebnissen: Der 55 Kilometer lange Wörthersee-Rundwanderweg eröffnet eindrucksvolle Panoramen, während Stand-Up-Paddling oder Tennis zu Bewegung im Freien einladen. Dank der Lage im Alpen-Adria-Raum sind Ausflüge nach Slowenien oder Italien möglich – von Triest bis zu den Karawanken. Mit der Wörthersee Pluscard profitieren Gäste zudem von zahlreichen Ermäßigungen.

Wenn die letzten Blätter fallen, bleibt das Gefühl, Kraft für den Winter getankt zu haben – und die Erinnerung an den Herbst als besondere Jahreszeit am See.

Infos: www.dasseepark.at

(PA/red)