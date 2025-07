WKW vergibt “Goldene Sisi” an Columbus Reisen

Wien verdankt seinen touristischen Erfolg nicht nur Prachtbauten und Gastlichkeit, sondern auch den stillen Organisatoren im Hintergrund: den Incoming-Reisebüros. Mit dem Branchenpreis „Goldene Sisi“ rückt die Wiener Wirtschaftskammer (WKW) nun zum zweiten Mal genau diese Arbeit ins Rampenlicht.

Starke Partner im Hintergrund

Incoming-Reisebüros schnüren Pakete für ausländische Gäste, vernetzen Hotels, Restaurants, Guides, Eventanbieter und mehr – und sorgen dafür, dass die Stadt auch international sichtbar bleibt. „Ohne die Incoming-Agenturen wäre Wien nicht so gut gebucht – und nicht so bekannt in der ganzen Welt“, betont Gregor Kadanka, Obmann der Fachgruppe Reisebüros in der Wirtschaftskammer Wien. Rund 20 % der über 500 Reisebüros in Wien sind im Incoming-Bereich tätig oder darauf spezialisiert.

Columbus Reisen ausgezeichnet

Mit der diesjährigen „Goldenen Sisi“ wurde Columbus Reisen geehrt – ein traditionsreiches Familienunternehmen, das seit Jahren als verlässlicher Partner der Branche gilt. Die Jury hob insbesondere die Qualität, Kontinuität und internationale Vernetzung des Unternehmens hervor.

Der Preis ist nicht nur Anerkennung, sondern soll auch ein Zeichen setzen für jene Akteure, die abseits des Rampenlichts einen wichtigen Beitrag zum Tourismusstandort Wien leisten. Kadanka: „Wir wollen aufzeigen, dass wir auch jene sehen, die hinter den Kulissen hervorragende Arbeit für unsere Stadt leisten.“

(PA/red)