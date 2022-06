Wizz Air erwartet Verluste

Das Chaos auf den Flughäfen infolge des Personalmangels macht der defizitären Billig-Airline Wizz Air zu schaffen. Der Vorstand erwartet im ersten Quartal des Bilanzjahres einen Betriebsverlust, wie Wizz mitteilte. Firmenchef Jozsef Varadibetonte, die Airline sei „voll besetzt“ und das Problem liege nicht an der eigenen Personalausstattung, sondern daran, dass die Flughäfen nicht über genügend Fluglotsen und Sicherheitspersonal verfügten, was zu Flugverzögerungen führe.

Die in Ungarn ansässige Gesellschaft meldete für das am 31. März endende Geschäftsjahr einen Verlust von 642,5 Mio. Euro, nach einem Minus von 576 Mio. Euro im Vorjahr. Nach der überstandenen Pandemie mit starken Reisebeschränkungen leiden die Flughafenbetreiber unter Personalmangel, was in den vergangenen Tagen zu langen Schlangen und Wartezeiten führte. In Großbritannien war das Chaos wegen der Ferien und des Thronjubiläums besonders groß.

APA/Red.