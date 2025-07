Wiens ältestes Hotel wird 425 Jahre alt

Mit einem bemerkenswerten Jubiläum feierte das älteste Hotel Wiens am 8. Juli 2025 seine lange Geschichte: Das Hotel Stefanie wurde 1600 als „Weiße Rose“ gegründet und besteht somit seit 425 Jahren – ein seltenes Beispiel für Beständigkeit in der Wiener Hotellerie.

Von der „Weißen Rose“ zum heutigen Traditionshaus

Ursprünglich knapp außerhalb der damaligen Stadtmauer gelegen, beherbergte das Hotel im 17. und 18. Jahrhundert vor allem Reisende aus den Kronländern der Habsburgermonarchie. Der damalige Gasthof verfügte über 90 Pferdestellplätze. 1888 übernahm Carl Witzmann, Urgroßvater des heutigen Eigentümers Dr. Martin Schick, das Haus und benannte es nach Kronprinzessin Stephanie von Belgien in „Hotel Stefanie“ um.

Vier Generationen Familiengeschichte

Heute führt Dr. Martin Schick das Haus in vierter Generation. Sein Sohn, Dr. Alexander Schick, steht bereits für die nächste Generation bereit. Seit über 30 Jahren sorgt auch General Manager Peter Buocz für Konstanz in der Führung. Das Haus mit seinen 111 Zimmern wurde in den letzten Jahren behutsam renoviert und verbindet heute historisches Ambiente mit modernem Komfort.

Historisches Ambiente

Ein besonderes Merkmal des Hauses ist seine reiche Sammlung an Kunst- und Einrichtungsgegenständen, die Eigentümer Dr. Martin Schick über Jahrzehnte zusammengetragen hat. Von Silberobjekten über Porzellan bis hin zu historischen Gemälden und einem originalen Zimmerschlüssel eines kaiserlichen Hofkämmerers – viele dieser Stücke machen die bewegte Geschichte des Hauses für Gäste sichtbar und erlebbar.

Gastfreundschaft für Einheimische und Reisende

Neben internationalen Gästen begrüßt das Hotel auch viele Wiener. Das Restaurant „Stefanie“ mit seinem Hofgarten ist ein beliebter Ort für traditionelle Wiener Küche und Begegnungen zwischen Einheimischen und Touristen. Anlässlich des Jubiläums gratulierte auch WienTourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner: Das Hotel Stefanie sei ein „geschichtsträchtiges Aushängeschild der Wiener Gastfreundschaft“ und stehe exemplarisch für die Verbindung von Tradition, Qualität und zeitgemäßem Tourismus in der Bundeshauptstadt.

(PA/red)