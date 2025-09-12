Wiener Pizzeria Via Toledo erlangt Weltruhm

Die Wiener Pizzeria Via Toledo zählt zu den besten Adressen für Pizza weltweit. Im aktuellen Ranking „50 Top Pizza“ erreichte das Lokal Platz 20 unter insgesamt rund 100 ausgezeichneten Pizzerien aus 37 Ländern. Damit setzt die Via Toledo ihre Serie an internationalen Erfolgen fort – im Juni 2025 hatte sie bereits den dritten Platz in Europa belegt.

Die Jury lobte besonders den Teig, der als „persönlich und wiedererkennbar“ beschrieben wurde. Auch die breite Auswahl an süßen Pizzen sowie das „beste Bierservice“ überzeugten die Tester.

Wettbewerb mit Strahlkraft

Hinter der Auszeichnung steht die Organisation 50 Top Pizza, die seit 2017 internationale Ranglisten veröffentlicht. Bewertet wird nach dem Prinzip anonymer Testbesuche: Mitglieder des weltweiten Jurorennetzwerks bestellen unangekündigt, achten auf die Qualität von Zutaten und Teig, Service, Getränkeauswahl und Atmosphäre. Ergänzend werden auch Nachhaltigkeit und Innovation berücksichtigt.

Das Projekt wird von den drei italienischen Food-Experten Barbara Guerra, Luciano Pignataro und Albert Sapere kuratiert. Ziel ist es, die besten Pizzerien der Welt sichtbar zu machen und kulinarische Vielfalt abzubilden.

Italien, New York, Tokio an der Spitze

Im aktuellen Ranking teilen sich „I Masanielli“ in Caserta und „Una Pizzeria Napoletana“ in New York den ersten Platz. Dahinter folgen die „The Pizza Bar on 38th“ in Tokio und die „Leggera Pizza Napoletana“ in São Paulo. Dass Wien mit Via Toledo in dieser Liste vertreten ist, unterstreicht die internationale Anerkennung der heimischen Gastronomie.

20. – (geteilt). Via Toledo – Wien

20. – (geteilt). Sartoria Panatieri – Barcelona

19. – Ribalta – New York

18. – Fiata by Salvatore Fiata – Hongkong

17. – La Notizia – Neapel

16. – La Cascina dei Sapori – Rezzato (Italien)

15. – Dry Milano – Mailand

14. – Jay’s – Kenmore (USA)

13. – RistoPizza by Napoli sta ca – Tokio

12. – 50 Kalò – Neapel

11. – Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta (Italien)

10. – Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco

9. – Pizzeria Sei – Los Angeles

8. – Baldoria – Madrid

7. – I Tigli – San Bonifacio (Italien)

6. – Seu Pizza Illuminati – Rom

5. – Napoli on the Road – London

4. (- geteilt). Diego Vitagliano Pizzeria – Neapel

4. – (geteilt). Confine – Mailand

3. – Leggera Pizza Napoletana – São Paulo

2. – The Pizza Bar on 38th – Tokio

1. – (geteilt). Una Pizza Napoletana – New York

1. – (geteilt). I Masanielli by Francesco Martucci – Caserta (Italien)

(red)