Wiener Flughafen-Verbindungen nehmen Fahrt auf

Der City Airport Train (CAT), der die Wiener City mit dem Flughafen Schwechat verbindet, nimmt wieder volle Fahrt auf. Nach einer coronabedingten längeren Pause verkehrt er ab 29. März wieder im Normalfahrplan. Das gilt auch für die Busse der Vienna Airport Lines, teilten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mit. Auch mit S-Bahn und Railjet kann man umweltschonend zum Airport reisen.

Die CAT-Züge verkehren wie die Railjets zum Flughafen im Halbstundentakt. Mit S-Bahnen kann man bis zu vier Mal in der Stunde zum Airport gelangen.

Neu ist, dass künftig die Vorteilskarte der ÖBB auch im CAT gilt. Mit dieser fährt man um 5,50 Euro bei Online-Kauf (6,00 Euro bei Kauf am Automaten oder beim CAT-Verkaufspersonal) in eine Richtung. Hin- und Retour zahlt man mit Vorteilscard 9,50 Euro (bzw. 10,50 Euro). Bei den Airport Lines gibt es zur Wiederaufnahme eine Rabattaktion.



apa