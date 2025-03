Wiener Campingplatz öffnet nach Renovierung

Am 10. März 2025 öffnet der Campingplatz MICAMPA Wien Wienerwald nach einer umfassenden Neugestaltung wieder seine Tore. Die 23.000 Quadratmeter große Anlage, die vormals als Camping Wien West bekannt war, wurde in den vergangenen 14 Monaten rundum erneuert. Der VERKEHRSBUERO investierte etwa 5 Millionen Euro in das Projekt, das auf Komfort, Nachhaltigkeit und moderne digitale Angebote setzt. Der Campingplatz bietet nun eine breite Auswahl an Stellplätzen, fünf Tiny Houses und zahlreiche Annehmlichkeiten, die das Camping-Erlebnis neu definieren.

Vielseitige Ausstattung und digitale Innovationen

MICAMPA Wien Wienerwald umfasst 128 Stellplätze in verschiedenen Kategorien sowie 60 Zeltplätze und fünf moderne Tiny Houses. Die Tiny Houses bieten auf 24 Quadratmetern komfortablen Wohnraum mit Klimaanlage und einer eigenen Holzterrasse, die einen Blick in die Natur ermöglicht. Auch ein großzügiges Community House sowie eine moderne Sanitäranalge mit vier Privatbädern und einer Gästeküche zählen zu den Annehmlichkeiten.

Ein besonderes Highlight der Neugestaltung ist die Integration digitaler Lösungen. Vom Online-Check-in bis zur Nutzung smarter Technologien vor Ort wird der Aufenthalt für die Gäste optimiert. Diese digitalen Angebote sollen die Planung und den Aufenthalt erleichtern und den Gästen eine stressfreie Erfahrung bieten.

Nachhaltigkeit und naturnahe Lage

Auch im Bereich Nachhaltigkeit möchte MICAMPA Wien Wienerwald neue Maßstäbe setzten. Denn die gesamte Anlage wurde laut dem Unternehmen in ressourcenschonender Holzbauweise errichtet, wobei rund 1.000 Quadratmeter Boden entsiegelt wurden. Teile der Gründächer sind mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, und eine Wärmepumpe sorgt für umweltfreundliche Energie. Begrünte Fassaden und Rankgerüste fügen sich harmonisch in die natürliche Umgebung des Wienerwaldes ein und tragen zur Nachhaltigkeit des Projekts bei.

Dank der Lage am Rande des Wienerwaldes haben Gäste direkten Zugang zu Wanderwegen und Mountainbike-Trails. Gleichzeitig ist das Stadtzentrum Wiens in nur 30 Minuten erreichbar. Ein Supermarkt auf dem Gelände sorgt für die Versorgung der Gäste mit Produkten des täglichen Bedarfs.

(PA/red)