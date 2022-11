Wien lockt zum Advent

Die soll sich hauptsächlich in den HerkunftsmärktenDeutschland, Italien und Großbritannien abspielen. In erster Linie bewerben will man die Weihnachtsmärkte in der Stadt. Gäbe es doch laut Marktamt in keiner weiteren Stadt in der EU so viele derartige Märkte denn in Wien. Dafür launchte man sogar einen eigenen digitalen Weihnachtsmärkte-Guide.

Unter dem Kampagnentitel Celebrate Life. Experience Vienna will man aber auch die wieder auferstandene Ballkultur in den Herkunftsmärkten anpreisen. Das soll nicht nur im Rahmen der breiten Kampagne geschehen. So werden Medienvertreter aus den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Schweiz zum 80. Ball der Wiener Philharmoniker geladen.