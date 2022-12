Wien: 1,2 Mio. Nächtigungen im November

Der heurige November brachte 1.171.000 Übernachtungen und damit ein rechnerisches Plus von 114 Prozent zum Vergleichsmonat 2021. Aus Österreich kamen dabei rund 248.000 Gäste (ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 86 Prozent). Deutsche nächtigten 192.000 Mal (+72 Prozent) in Wien, gefolgt von den USA, die für 67.000 Nächtigungen (+253 Prozent) verantwortlich zeichneten, Italien mit 56.000 (+116 Prozent), Großbritannien mit 56.000 (+239 Prozent), Rumänien mit 41.000 (+226 Prozent), Spanien mit 40.000 (+102 Prozent), Frankreich mit 33.000 (+64 Prozent), Israel mit 33.000 (+73 Prozent) und Polen mit 22.000 (+84 Prozent). Zwischen Jänner und November verzeichnete Wien 11.679.000 Übernachtungen, was einem statistischen Zuwachs von 149 Prozent zum Vergleichszeitraum des Vorjahres entspricht.

Der Netto-Nächtigungsumsatz von Wiens Beherbergungsbetrieben betrug im Oktober 98.773.000 Euro (+68 Prozent). Im Zeitraum Jänner bis Oktober konnten die Betriebe 672.554.000 Euro erwirtschaften. Um 179 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung der Hotelbetten lag im November bei 50,3 Prozent (11/2021: 26 Prozent), jene der Zimmer bei rund 65 Prozent (11/2021: rund 34 Prozent). Über das Gesamtjahr gesehen betrug die Bettenauslastung bisher 45,2 Prozent (1-11/2021: 25 Prozent), die Zimmerauslastung rund 58 Prozent (1-11/2021: rund 32 Prozent). Insgesamt wurden im November in Wien mit rund 66.000 Hotelbetten etwa 5.800 Betten mehr angeboten als im Vergleichsmonat des Vorjahres.