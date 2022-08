Die Westbahn hat ihre Verbindung zwischen Wien und München erweitert. Statt wie bisher 4 Mal, fahren die Züge nun 6 Mal täglich hin und retour. Die Verbindung in die bayrische Landeshauptstadt gibt es seit April. Die Strecke vom Westbahnhof in Wien bis zum Hauptbahnhof in München legt der Zug in 3 Stunden und 43 Minuten zurück. Die hohe Nachfrage habe das Unternehmen nun veranlasst, das Angebot auszuweiten, hieß es in einer Aussendung am Montag.

APA/Red.