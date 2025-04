Weinchampions in Langenlois gekürt

Im Kamptal hat die Weinprämierung im Frühling einen festen Platz im Jahreskalender. Zahlreiche Winzer aus der Region präsentieren dabei ihre aktuellen Jahrgänge und stellen sich dem Urteil einer Fachjury. Bei der Frühjahrsverkostung in Langenlois, bekannt als „Die Weinchampions!“, wurden auch heuer wieder einige Weine ausgezeichnet.

Vier neue Weinchampions

Im Kamptal spielt die Herkunft der Weine eine zentrale Rolle. Angelehnt an das internationale Appellationssystem werden Grüne Veltliner und Rieslinge in drei Kategorien unterteilt: Gebietswein, Ortswein und Riedenwein. Letztere werden im Herbst bewertet. Im Frühling hingegen stehen die fruchtigen Muskateller- und Roséweine im Fokus der Prämierung. Heuer wurden die Weingüter Anton Eitzinger, Wolfgang & Sylvia Groll, Haimerl sowie Steininger zu den „Weinchampions Langenlois“ gekürt. Vorausgegangen war eine intensive Vorkostung, bei der aus rund 150 eingereichten Weinen 40 Finalisten bestimmt wurden. Eine Jury aus Sommeliers und Weinexperten aus ganz Österreich wählte anschließend die besten Weine.

Siegerweine

In der Kategorie Grüner Veltliner Kamptal DAC Gebietswein überzeugte das Weingut Haimerl aus Gobelsburg mit dem Kamptal Grüner Veltliner Löss 2024. Das Weingut Wolfgang & Sylvia Groll aus Reith holte sich den Titel in der Kategorie Ortswein mit dem Langenlois Grüner Veltliner vom Stein 2024. Die Riesling-Wertung, in der Gebiets- und Ortsweine zusammengelegt wurden, entschied das Weingut Steininger aus Langenlois mit dem Langenlois Kamptal Riesling 2024 für sich. Ebenfalls an Steininger ging der Titel beim Muskateller. Der Gelbe & Rote Muskateller 2024 wurde von der Jury zum Siegerwein gekürt. In der Kategorie Rosé setzte sich das Weingut Anton Eitzinger aus Langenlois mit dem Rosé Zweigelt 2024 durch.

Herausforderndes Jahr

„Das Weinjahr 2024 war geprägt von einem abwechslungsreichen Witterungsverlauf mit zahlreichen Herausforderungen, darunter Spätfröste, Hagelschauer und Starkregen. Dennoch endete es versöhnlich mit einem herrlichen Spätsommer und Herbst. Zwar war die Erntemenge eher gering, doch die resultierenden Weine erfreuen sich schon jetzt großer Beliebtheit“, berichtet Robert Herbst, Obmann des Weinbauvereins Langenlois. „Im Allgemeinen sind es gut ausgereifte, balancierte Weißweine mit feiner Frucht und Fülle sowie gemäßigter Säure, die die Merkmale der einzelnen Rebsorten klar wiedergeben“, ergänzt Wolfgang Schwarz, Geschäftsführer der Ursin Haus Vinothek.

Feierlicher Rahmen im Schloss Haindorf

Die Übergabe der Auszeichnungen fand im Ambiente des Schlosses Haindorf in Langenlois statt. Bürgermeister Harald Leopold und Robert Herbst überreichten die Urkunden an die erfolgreichen Winzer. Unter den Gästen waren prominente Persönlichkeiten wie Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Weinbauverbandsdirektor Josef Glatt, ORF-Moderator Rainer Pariasek, Starkoch Toni Mörwald und viele mehr. Im Anschluss an die Prämierung konnten die Besucher die Siegerweine an der Weinbar verkosten – begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten, abgestimmt auf die Aromenvielfalt der Weine. Alle prämierten Weine sind ab sofort direkt bei den Weingütern sowie in der Vinothek Ursin Haus zu Ab-Hof-Preisen erhältlich. Die erste große Gelegenheit zur Verkostung bietet sich beim Weinfrühling Kamptal | Kremstal | Traisental am 26. und 27. April 2025.

(PA/red)