Wein-Filmerlebnis bei WINZER KREMS

In der Erlebniswelt SANDGRUBE 13 wein.sinn in Krems (NÖ) wurde kürzlich das neue 270 Grad-Filmerlebnis „Wein.Handwerk.Leidenschaft“ feierlich eröffnet. Der Film gewährt den Gästen einen Einblick in den Jahreskreislauf der Winzer und zeigt die Leidenschaft hinter jedem Tropfen Kremser Wein.

Tiefe Einblicke

Produziert von der Moviementum Filmproduktion KG unter der Regie von Andreas Leitner, zeigt der Film spektakuläre Kamerafahrten über 10:30 Minuten hinweg. Die bewegenden Bilder bieten den Besuchern eine besondere Perspektive auf drei Leinwänden und sollen vermitteln, wie viel Arbeit und Hingabe hinter der Weinproduktion stecken. Der Regisseur würdigt besonders den Beitrag des Kameramanns Jakob Leitner, dessen Aufnahmen die Weinbau-Atmosphäre einfangen, sowie von Stephan Silwester, der für Schnitt und Compositing verantwortlich ist und die visuellen Elemente miteinander vereint hat. Ludwig Holzer, Geschäftsführer der WINZER KREMS, betonte, dass dieses neue Filmerlebnis einen bedeutenden Schritt für die Weinerlebniswelt darstellt und den Gästen einen authentischen Einblick in das Winzerhandwerk bietet.

Meilenstein für die Weinregion

Der Film ist ein Highlight der Weinerlebnis-Führung und wird in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch angeboten, um eine breite Zielgruppe anzusprechen, einschließlich Weinliebhabern, Touristengruppen und internationalen Gästen. Die bei der Premiere anwesenden Vertreter aus Politik, Kultur, Tourismus und Weinbau zeigten sich begeistert. Die Erlebniswelt SANDGRUBE 13 feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und zieht jährlich rund 30.000 Besucher an. Mit der Einführung des neuen Filmerlebnisses soll die Attraktivität der Führung weiter gesteigert und das touristische Angebot in der Region bereichert werden. Der Weinbau in Krems hat eine lange Tradition und reicht bis in die Römerzeit zurück. Die Region ist Heimat zahlreicher traditioneller Weingüter und großer Weinbaugenossenschaften. WINZER KREMS zählt hierbei mehr als 600 Winzer zu den Mitgliedern, die auf 1.200 Hektar Rebfläche Weine produzieren. Peter Molnar, Bürgermeister der Stadt Krems, betont: „Krems als Stadt des Weins wird durch dieses neue Highlight weiter gestärkt. Ein beeindruckendes Projekt, das Kultur, Tradition und Innovation verbindet.“

(PA/red)