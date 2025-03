Weichenstellungen im Hause Julius Meinl

Julius Meinl, eine der bekanntesten Kaffeemarken Österreichs, gibt eine Neuausrichtung in der Unternehmensführung bekannt. Mit Christina Meinl in einer internationalen Schlüsselposition und Christoph Rosner als neuem Geschäftsführer für den österreichischen Markt setzt das Unternehmen auf Kontinuität und Wachstumsstrategie.

Christina Meinl übernimmt neue Verantwortung

Seit 1. Januar 2025 hat Christina Meinl die Position der Vice President Group Strategies & Corporate Communications übernommen. Damit wechselt sie von der operativen Führung in Österreich auf eine globale Ebene und wird die internationale Entwicklung der Traditionsmarke weiter vorantreiben. Während ihrer fünfjährigen Amtszeit als Geschäftsführerin in Österreich hat sie das Unternehmen erfolgreich durch die Covid-19-Krise geführt, neue Key-Account-Partnerschaften gestärkt und ein Management-Team aufgebaut, das den österreichischen Markt als zentrale Ertragssäule positioniert hat.

Wechsel an der Spitze von Julius Meinl Austria

Mit Christoph Rosner tritt ein erfahrener Manager an ihre Stelle. Der bisherige Global Marketing Director Retail & Brand leitet seit 1. Januar 2025 die Geschäfte von Julius Meinl in Österreich. Rosner startete seine Karriere bei Coca-Cola und war dort in verschiedenen lokalen und internationalen Führungspositionen tätig, bevor er 2021 zu Julius Meinl wechselte. Seither hat er maßgeblich die Marketingstrategie des Unternehmens geprägt.

„Ich freue mich darauf, die erfolgreiche Arbeit von Christina Meinl weiterzuführen und die Marke Julius Meinl in Österreich noch weiter zu stärken“, so Rosner.

Mit dieser Neuaufstellung setzt Julius Meinl auf eine langfristige Wachstumsstrategie – sowohl auf dem heimischen Markt als auch im internationalen Geschäft.

