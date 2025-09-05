Wege zur Vitalität: Longevity im Chiva-Som

Das international renommierte Chiva-Som Health Resort in Hua Hin hat ein Longevity-Programm gestartet, das sich gezielt funktioneller Fitness und Vitalität widmet. Gäste können dort neue Trainingsformen wie das BlazePod Neuro Muscular Training nutzen, das Reflexe und Koordination verbessert. Ergänzt wird das Angebot durch funktionelle Bewegungsscreenings, bioelektrische Impedanzanalysen sowie moderne Geräte wie Aviron-Ruderergometer oder das VIPR-Kraftmodul, das Kondition, Kraft und Rumpfstabilität stärkt.

Auch in der Physiotherapie setzt das Resort auf innovative Technik: Das Mag Sculpt Gerät arbeitet mit Magnetwellen zur Schmerzlinderung und Muskelkräftigung. Abgerundet wird das Programm durch Strandaktivitäten, die Bewegung, Naturerlebnis und soziale Kontakte miteinander verbinden.

Personalisierte Programme

Neben körperlicher Fitness rücken im Chiva-Som auch genetische und epigenetische Tests stärker in den Mittelpunkt. Gäste können ihre persönliche Veranlagung für Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Leiden oder Alzheimer überprüfen lassen und erhalten Empfehlungen, wie Ernährung, Schlaf und Training auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden können.

Der Longevity-Gentest analysiert etwa Stoffwechselprozesse, Nährstoffeffizienz und Krankheitsanfälligkeiten. Der Epigenetische Test wiederum zeigt, wie Lebensstil und Umweltfaktoren die Gene beeinflussen – und macht so den Fortschritt von Wellness-Maßnahmen messbar. Innerhalb weniger Wochen liegen die Ergebnisse vor, die als Basis für maßgeschneiderte Programme dienen.

Oase des Lebens in Hua Hin

Chiva-Som gilt als Pionier im asiatischen Gesundheits- und Wellnessbereich. Auf einer 2,8 Hektar großen Anlage am Strand von Hua Hin bietet das Resort 54 Zimmer und Pavilions sowie rund 200 Behandlungsoptionen. Seit seiner Gründung durch Boonchu Rojanastien verfolgt es das Ziel, ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele zu schaffen – heute weitergeführt von seinem Sohn Krip Rojanastien.

Das Haus setzt auf eine Kombination aus westlicher Medizin und asiatischer Heiltradition, ergänzt durch Gesundheitsküche und digitale Auszeiten. Mit dem neuen Longevity-Programm positioniert sich Chiva-Som noch stärker als Ort, an dem Prävention, Wohlbefinden und Luxus ineinandergreifen.

Infos: www.chivasom.com

(PA/red)