Warnstreik bei Austrian Airlines

Austrian Airlines Passagiere müssen am siebten März mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Aus einer Betriebsversammlung des Bordpersonal ging, laut Yvonne Heuber von der Gewerkschaft Vida die einstimmige Entscheidung für einen Warnstreik hervor. Nach aktuellen Angaben der AUA sollen 36 Flüge und etwa 1.800 Passagiere betroffen sein, vorwiegend bei Destinationen in Zentraleuropa. Die Fluglinie gibt an Passagiere aktiv informiert und Mitarbeiter aus dem ”Stand-by” geholt zu haben, um die Folgen abzufedern.

Bei der Betriebsversammlung sind laut Heuber mit 1200 mehr als erwartet der 3200 eingeladenen Borpersonalmitarbeiter erschienen. Es ging um Nachverhandlungen zum Kollektivvertrag. Die Gewerkschaft fordert nach den guten Ergebnissen der Fluglinie im dritten Quartal und der starken Inflation zeitnahe Gehaltserhöhungen.

APA/Red.