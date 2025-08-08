Wald.Weit im Rheingau: Retreat für Designfreunde

Oberhalb der Weinbaugemeinde Kiedrich im Rheingau-Taunus-Kreis liegt das Wald.Weit auf einem Hochplateau – abgeschieden inmitten von 18 Hektar eigenem Wald, gleichzeitig nur wenige Minuten von Frankfurt, Mainz oder Wiesbaden entfernt. Das Hotel & Retreat bietet 80 stilvoll eingerichtete Zimmer und Suiten, alle mit Terrasse oder Balkon sowie großflächigen Fenstern mit Blick auf Wald oder Tal. Naturmaterialien, warme Farben und moderne Architektur prägen das Interieur.

Genuss im Einklang mit der Region

Das Restaurant Wald.Fein kombiniert saisonale Produkte mit innovativer Kochkunst. Viele Zutaten stammen direkt aus dem hauseigenen Garten oder von Erzeugern aus der Region. Der Sommergarten mit rund 100 Sitzplätzen lädt Wandernde und Radfahrende zur Einkehr. In der Rooftop Bar & Lounge Wald.Tropfen serviert das Team ausgesuchte Cocktails, Weine und Signature Drinks – begleitet vom Sommelier, der beratend zur Seite steht.

Direkt am Fernwanderweg Rheinsteig gelegen, ist das Hotel idealer Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren und Trail-Abenteuer. Joggingstrecken durch die Weinberge und Yoga-Angebote unter freiem Himmel ergänzen das Aktivprogramm. Auf dem Rooftop entspannen Gäste in der Sauna mit Ausblick. Bis 2027 soll zudem ein 6.500 m² großer Spa-Bereich mit Indoor- und Outdoor-Flächen entstehen.

Kraftort mit Business-Komfort

Für Meetings und Events bietet das Hotel einen eigenen Veranstaltungsbereich. Damit positioniert sich das Wald.Weit sowohl als Refugium für Erholungssuchende als auch als Adresse für exklusive Tagungsformate.

Vermarktungspartner ist seit Juli 2025 die Agentur Mosaic, die das Haus gezielt im Reisevertrieb positioniert.

(PA/red)