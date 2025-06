Walchsee Resort startet aktiv in den Sommer

Das Walchsee Resort in Tirol bietet Gästen in den Sommermonaten ein vielseitiges Programm zur Förderung von körperlichem Wohlbefinden und Entspannung. Das Hotel liegt am Fuße des Kaisergebirges und verbindet Aktivangebote mit Erholungsmöglichkeiten. Das Konzept „Move & Relax“ soll Bewegung in der Natur mit Ruhephasen kombinieren. Angeboten werden unter anderem Wanderungen, Radtouren, Yoga, Golfsport sowie Anwendungen im hauseigenen Wellnessbereich.

Neues Trainingskonzept

Seit Kurzem ist im Resort die Icaros Health Experience Teil des Bewegungsprogramms. Dabei handelt es sich um eine Trainingsmethode, die gezielte Kräftigungsübungen – insbesondere für die Rumpfmuskulatur – mit spielerischen, interaktiven Elementen verbindet. Ziel ist es, Balance, Koordination und Stabilität zu verbessern. Die Einheiten werden von ausgebildeten Fachkräften begleitet.

Walchsee Lakeside

Mit dem im letzten Jahr eröffneten Bereich „Das Walchsee Lakeside“ erweiterte das Resort seine Kapazitäten. Die 22 Suiten befinden sich in direkter Seelage und verfügen über großzügige Wohnflächen. Gästen stehen ein privater Zugang zum Walchsee sowie gastronomische Angebote im dazugehörigen Restaurant zur Verfügung. Das Walchsee Resort gehört zur Pletzer Resorts Gruppe, die ihren Sitz in Hopfgarten in Tirol hat. Die Hotelgruppe wurde 2018 gegründet und betreibt derzeit fünf Resorts mit insgesamt 474 Zimmern und Suiten. Das Hotel am Walchsee verfügt zusätzlich zu den 22 Suiten im Lakeside über 88 Zimmer im Hauptgebäude.

Retreat-Programm

Vom 29. Mai bis 1. Juli 2025 findet im Walchsee Resort das mehrtägige „Happy.Healthy.Soul Retreat“ statt. Teilnehmende erwartet ein Programm bestehend aus Bewegungseinheiten, Yoga, Entspannungstechniken und Vorträgen. Die Veranstaltung wird von mehreren Trainern geleitet, darunter Steffi Rohr, Steffi Stiefvater und Christian Polanc. Das Angebot umfasst drei Übernachtungen mit Halbpension und weitere Inklusivleistungen. Die Teilnahmegebühr beginnt bei 619 Euro pro Person.

