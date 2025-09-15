Walchsee Resort im Herbstmodus

Das Walchsee Resort in Tirol vereint zwei unterschiedliche Hotelkonzepte unter einem Dach: Das Aktivresort im Ortskern richtet sich an sportlich ambitionierte Gäste, während das direkt am See gelegene Lakeside vor allem Erholungssuchende anspricht. Beide Häuser verfolgen eine gemeinsame Philosophie: Move & Relax – ein ganzheitlicher Ansatz, der Bewegung, bewusste Regeneration und ausgewogene Ernährung miteinander verbindet.

Individuelle Betreuung

Im Zentrum des Angebots steht die persönliche Begleitung durch geschulte Experten. Gäste erhalten Unterstützung bei der Entwicklung neuer Gesundheitsroutinen – sei es für mehr Energie, mentale Ausgeglichenheit oder einfach zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens. Das Sport- und Bewegungsprogramm des Resorts geht über klassisches Fitnesstraining hinaus. Individuell abgestimmte Trainingspläne, moderne Diagnostikmethoden wie Spiroergometrie sowie ein breites Angebot an Aktivitäten – von funktionellem Training über Mobility bis hin zu Naturerlebnissen – sorgen für Abwechslung. Ein besonderes Highlight ist das ICAROS® Health Training, das mittels Virtual-Reality-Technologie Koordination, Gleichgewicht und Muskelkraft fördert – spielerisch und effektiv zugleich.

Regeneration mit Tiefenwirkung

Nach der Bewegung folgt die bewusste Erholung: Im Relax-Bereich des Resorts erwartet die Gäste ein vielfältiges Angebot – von klassischen Massagen über Wärmeanwendungen bis hin zu regenerativen Behandlungen. Ziel ist nicht nur Entspannung, sondern nachhaltige Erholung. Ergänzt wird das Gesundheitskonzept durch die sogenannte Energy Küche: Die Gerichte sind leicht, regional, nährstoffreich – und auf körperliche Aktivität sowie Regeneration abgestimmt. Genuss ohne Verzicht steht im Mittelpunkt.

Herbst-Specials

Von 19. September bis 09. November 2025 bietet Das Walchsee Resort spezielle Herbstangebote: Bei einem Aufenthalt von sieben Nächten erhalten Gäste eine Nacht kostenlos. Für Kurzurlaube unter der Woche gilt das Angebot bereits ab vier Nächten. Zusätzlich gibt es 20 % Rabatt auf alle Move & Relax Leistungen. Im kulinarischen Bereich lockt ein herbstliches Degustationsmenü mit optionaler Weinbegleitung sowie saisonale Spezialitäten von Wild bis Pilzgerichten. Zwei Mal wöchentlich finden exklusive Weinverkostungen statt.

Familienurlaub in den Herbstferien

Zwischen 24. Oktober und 09. November 2025 richtet sich das Angebot verstärkt an Familien. Neben einem abwechslungsreichen Outdoor-Programm – von Kutschenfahrten bis Klettern – stehen auch Bewegungs- und Entspannungskurse für Kinder sowie gemeinsame Aktivitäten wie Kinoabende und Zaubershows auf dem Programm. Das Resort bietet familienfreundliche Ausstattung mit beheiztem Innen- und Außenpool, Spielräumen und kindgerechtem Essen. Zwei Familiensaunen runden das Angebot ab.

Langlaufen direkt vor der Haustür

Im Winter wird das Resort zum Ausgangspunkt für Langlaufbegeisterte: Direkt vom Lakeside starten präparierte Loipen in die verschneite Landschaft des Kaiserwinkls. Insgesamt stehen bis zu 253 Kilometer Loipen zur Verfügung, teils mit künstlicher Beschneiung für Schneesicherheit. Das Walchsee Resort ist Mitglied bei Cross Country Ski Holidays und bietet umfassende Services für Langläufer – inklusive Kursen, Leihmaterial und einer eigenen Biathlon-Laseranlage. Ergänzt wird das Angebot durch Schneeschuhwanderungen, Winterspaziergänge und Skitouren.

