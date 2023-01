Michael Paterno, im Billa-Vorstand bisher zuständig für das Ressort „Insights“, übernimmt mit 1. März zusätzlich das Ressort „Consumer“ von Elke Wigmann. Wigmann wechselt in die Geschäftsleitung des Mutterkonzerns Rewe nach Köln, wo sie künftig die Marketing-Agenden verantworten wird. Das geht aus einer Rewe-Aussendung am Montag hervor. Wigmann war etwa für die Markenzusammenführung von Billa und Merkur zu Billa und Billa Plus zuständig.

APA/Red.