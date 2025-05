Vom Frühstücksservice ins Schlosshotel-Management

Mit gerade einmal 29 Jahren übernimmt der gebürtige Kärntner Thomas Haslauer die Leitung eines der exklusivsten Häuser des Landes: des Falkensteiner Schlosshotels Velden. Damit ist er der jüngste General Manager in der Geschichte der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG).

Haslauers Werdegang liest sich wie ein modernes Lehrbuch für Aufstieg durch Engagement. 2015 begann er im Frühstücksservice, später folgten Positionen im Beachclub, im Verkauf und schließlich im Management. Parallel dazu absolvierte er ein betriebswirtschaftliches Studium mit Fokus auf Controlling und Logistik an der FH Kärnten. Zuletzt war er als Resident Manager tätig und mit sämtlichen operativen Abläufen des Hauses vertraut.

„Thomas hat uns mit seiner Führungsqualität, seinem Engagement und seiner Loyalität zum Haus überzeugt“, betont Constantin von Deines, Managing Director Operations. „Er steht für eine moderne, teamorientierte Hotellerie mit Qualitätsanspruch und Weitblick.“

Haslauer übernimmt die Gesamtverantwortung für das mit zwei Michelin Keys ausgezeichnete Fünf-Sterne-Haus, das zur internationalen Kollektion „The Leading Hotels of the World“ gehört. Für den neuen General Manager ist die Ernennung mehr als nur eine berufliche Etappe: „Ich bin im Schlosshotel angekommen – beruflich wie menschlich. Diese Verantwortung zu übernehmen, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und Motivation“, so Haslauer.

Die bisherigen Gastgeber, Julia und Constantin von Deines, wechseln in neue Funktionen innerhalb der FMTG, bleiben dem Haus aber verbunden und behalten ihr Büro im Schlosshotel.

(PA/red)