Vital-Zeit im herbstlichen Dachstein-Gebiet

Zwischen den goldgelben Hängen des Gosautals, den klaren Bächen und den mächtigen Gipfeln des Dachsteinmassivs liegt ein Ort, der im Herbst zu besonderer Ruhe findet: das Vitalhotel Gosau. Wer hierherkommt, findet einen Rückzugsraum, in dem der Alltag verblasst – mit alpiner Gastfreundschaft, regionaler Kulinarik und einem breiten Angebot für Körper und Seele.

Die Region rund um Gosau gehört zum UNESCO-Welterbe und zeigt sich im Herbst von ihrer wohl schönsten Seite. Wanderwege führen direkt vom Hotel aus zu stillen Wäldern, bunten Almen und aussichtsreichen Gipfeln. Von leichten Routen für Genusswanderer bis zu sportlichen Bergtouren ist alles dabei. Auch Radfahrer kommen auf ihre Kosten: Mit E-Mountainbikes lässt sich die Umgebung mühelos erkunden, vorbei an klaren Seen, über Forstwege und hinauf zu Panoramaplätzen mit Blick bis ins Salzkammergut.

Herbstliche Impulse für Körper und Geist

Das Vitalhotel verbindet Bewegung mit Erholung. Yoga im Hotelgarten oder auf 1.600 Metern Höhe, gefolgt von einem Bio-Frühstück auf der Gablonzerhütte, gehören zu den besonderen Angeboten der Saison. Kräuterwanderungen mit der einheimischen Expertin Betty lassen regionale Naturkenntnisse lebendig werden. Musikalische Abende in der Hotelbar runden den Tag stimmungsvoll ab.

Vitaloase und familiäre Atmosphäre

Nach aktiven Stunden draußen bietet die Vitaloase Entspannung pur: Sauna, Dampfbad, Badegrotte und Massagen schenken Kraft für neue Unternehmungen. Wer Sportliches bevorzugt, nutzt die hoteleigene Tennishalle, das Fitnessstudio oder probiert Bogenschießen aus. Für Kinder wartet die Junior Ranch mit Trampolin und Hüpfburg – während Erwachsene im Wintergarten oder Garten verweilen. Persönliche Gespräche bei einem Cocktailabend gehören zur Tradition des Hauses.

Gemeinsame Erlebnisse im Herbst

Ob Freundinnen, Paare oder Familien – das Vitalhotel Gosau hat spezielle Pauschalen geschnürt, die individuelle Bedürfnisse ansprechen. Gemeinsame Auszeiten mit Anwendungen, Bergtouren und regionalem Genuss stehen im Mittelpunkt. Die Preise werden dabei bewusst moderat gehalten und beinhalten zahlreiche Zusatzleistungen, vom E-Bike-Verleih bis hin zu Ermäßigungen bei regionalen Ausflugszielen.

Ankommen. Durchatmen. Genießen.

Ob bei einer morgendlichen Tour auf den Gosaukamm, einer stillen Herbstwanderung im Wald oder bei einem Glas Wein mit Blick auf das Farbenspiel der Natur – Gosau bietet Momente, die bleiben. Eingebettet zwischen dem imposanten Dachstein und den bunten Wäldern des Salzkammerguts, schafft das Vitalhotel Gosau die ideale Balance aus Aktivität und Entspannung.

Infos: www.vitalhotelgosau.at

(PA/red)