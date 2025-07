Villa Postillion startet mit „Yoga am Floß“

Die diplomierten Trainerinnen Andrea Pleschgatternig und Claudia Huber haben mit ihrem Angebot „Yoga am Floß“ ein außergewöhnliches Bewegungserlebnis geschaffen: Auf einem acht Meter langen, eigens konzipierten Holzfloß mitten auf dem Millstätter See leiten sie Yoga-Flows, die Körperbewusstsein, Balance und Tiefenmuskulatur auf besonders intensive Weise schulen. Begleitet vom Plätschern des glasklaren Wassers und der sanften Morgenluft entfalten sich Asanas hier im Rhythmus der Natur. Die anschließende Einheit führt zu Fuß durch den naturbelassenen Wald am südlichen Ufer des Sees – ein meditativer Spaziergang, der bewusstes Atmen und Achtsamkeit in den Mittelpunkt stellt.

Villa Postillion am See als Gastgeberin

Angeboten wird das Erlebnis dienstags von Mitte Mai bis Ende Juni sowie erneut im Frühherbst bis Mitte Oktober – exklusiv für Gäste der traditionsreichen Villa Postillion am See sowie des benachbarten Familienhotel Post, auf Anfrage auch für externe Besucher:innen. Das familiengeführte Vier-Sterne-Haus in Millstatt ist seit Jahrzehnten bekannt für seine Lage direkt am Wasser, seine Kärntner Gastfreundschaft und die konsequente Verbindung von Aktivurlaub und Entschleunigung. Eine Nacht mit Halbpension ist ab 107 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar. Der Millstätter See selbst zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen Kärntens – als warmer, tiefblauer Badesee mit sauberem Trinkwasser, sanften Buchten und Panoramablick auf die Nockberge. Dass sich hier nun auch Yoga mit Naturgenuss verbindet, ist fast schon folgerichtig.

