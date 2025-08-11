Das VILA VITA Pannonia erstreckt sich über 200 Hektar inmitten der einzigartigen Landschaft des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel. Das autofreie Resort gilt als Rückzugsort für Erholungssuchende und Familien gleichermaßen. Gäste haben die Wahl zwischen komfortablen Hotelzimmern, charmanten Bungalows oder exklusiven See-Residenzen mit eigenem Badesteg. Seit Mitte Februar 2025 steht das VILA VITA Pannonia unter neuer Führung: Der erfahrene Hotelmanager Thomas Wilken bringt nicht nur eine beeindruckende Laufbahn in der internationalen Spitzenhotellerie mit, sondern auch eine klare Vision für die Zukunft des Hauses.

Als gelernter Koch misst Wilken der Gastronomie besonderen Stellenwert bei. Im Resort reicht das kulinarische Spektrum von feiner Seeterrassenküche im Restaurant „die Möwe“ über regionale Schmankerl bis zu internationalen Klassikern. Hochwertige Zutaten aus der Region und nachhaltige Lieferketten bilden dabei den Grundstein.

Naturparadies im Seewinkel

Ob Sandstrand am Badesee, weitläufige Radwege, Tennisplätze oder Bogenschießanlage – das Angebot ist so vielfältig wie die umgebende Natur. Ergänzt wird es durch ein Wellnessareal mit Saunadorf sowie ein breites Aktivprogramm für alle Altersgruppen.

Renaturierte Flächen, chemiefreie Reinigung und enge Kooperationen mit lokalen Produzenten zeigen, dass im VILA VITA Pannonia Ökologie nicht nur auf dem Papier steht. Wilken möchte diese Linie konsequent weiterführen und zugleich ein offenes, wertschätzendes Arbeitsumfeld für sein Team schaffen.

„Der Seewinkel ist ein besonderer Ort, den wir für unsere Gäste ebenso erlebbar machen wollen wie für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagt Wilken. Unter seiner Leitung erhält das VILA VITA Pannonia seine Position als führendes Natur-, Familien- und Genussresort in Österreich.

(PA/red)