Vier Signature-Drinks für den Sommer

Sommerliche Temperaturen bringen auch in der Bar- und Getränkekultur saisonale Impulse mit sich. Leichte, aromatisch differenzierte Cocktails gewinnen in den warmen Monaten an Relevanz – insbesondere, wenn sie regionale Aromen, kreative Rezepturen und moderne Präsentation vereinen. Die folgenden vier Drinks stammen aus internationalen Hotelbars, die sich durch konzeptuelle Barkultur und gestalterische Qualität auszeichnen. Jeder Cocktail repräsentiert dabei einen spezifischen Zugang zu sommerlicher Aromatik – von mediterran interpretiertem Gin-Drink bis hin zu einem aufwendig komponierten Kräutercocktail.

Ein Blick in die Historie ergänzt die zeitgenössische Perspektive: Vor exakt 71 Jahren wurde die Piña Colada im Caribe Hilton in San Juan, Puerto Rico, erstmals gemixt – ein Drink, der seither als globaler Vertreter tropischer Hotelbar-Kultur gilt.

Leonessa Summer Martini

Das Conrad New York Downtown, ein All-Suite-Hotel im Herzen von Lower Manhattan, kombiniert modernes Design mit einem beeindruckenden Blick auf den Hudson River. In der hauseigenen Bar Leonessa wird der „Leonessa Summer Martini“ serviert – ein Drink, der mediterrane Frische in urbanem Ambiente interpretiert. Die Kombination aus Gin, Limoncello, frischem Zitronensaft und Basilikum-Sirup wird mit Soda ergänzt und mit einem Basilikumblatt garniert. Ein ausgewogener Sommerdrink, der sich auch zu Hause gut als Sundowner eignet.

Zubereitung: Shaken, auf Eis servieren, mit Soda auffüllen

Zutaten:

• 60 ml Dry Gin

• 30 ml Prosecco

• 1 Spritzer Orangenbitter

• 1 Spritzer Zitronenbitter

• Zitronenzeste und Olive zur Garnitur

Botanical Symphony No:20

Zum 20-jährigen Bestehen der mehrfach ausgezeichneten Lara Barut Collection an der türkischen Riviera wurde ein besonderer Signature-Cocktail kreiert. Der „Botanical Symphony No:20“ vereint über 20 regionale Zutaten – darunter Raki, Granatapfelmelasse, Zitrusfrüchte, Bitterorangenlikör und eine eigens entwickelte Kräutermischung aus Dill, Rucola, Sellerie und Sumach. Das Ergebnis: ein komplexer, frischer Cocktail mit regionalem Charakter – passend für entspannte Sommerabende.

Zubereitung: Alle Zutaten gut vermischen und kalt mit Eis servieren

Zutaten:

• 20 ml Raki

• 10 ml Granatapfelmelasse

• 10 ml Bitterorangenlikör

• 40 ml frisch gepresster Orangensaft

• 15 ml Zitronensaft

• 5 ml Zucker(glycerin)sirup mit Kräuter- und Gemüsenoten (Infusion aus: Dill, Petersilie,

Rucola, Sellerie, Gurke, Tomate, Sumach, Koriander, etc.)

• 10 ml Gin

Garnitur: Ein Mini-Kräuterstrauß oder Kumquat-Scheibe

Mare Ethos

Im Mare Paphos Resort auf Zypern wurde mit dem „Mare Ethos“ ein Cocktail entwickelt, der klassische und moderne Elemente miteinander verbindet. Inspiriert von Sonne, Meer und der Natur der Insel kombiniert der Drink Grapefruit, Zitronengras, mediterrane Kräuter und Limette. Die Komposition wirkt ausgewogen, herb-frisch und eignet sich ideal als Aperitif oder Begleiter für den Abend.

Zubereitung: Im Shaker kräftig schütteln, auf Eis servieren

Zutaten:

• 40 ml Dry Gin

• 20 ml frischer Grapefruitsaft

• 15 ml Zitronensaft

• 15 ml Zitronengras-Sirup

• 2 Spritzer Orangenbitter

• Frische Minze oder Zitronengras zur Garnitur

Piña Colada

Ein tropischer Klassiker mit Geschichte: Die Piña Colada wurde am 11. Juli 1954 im Caribe Hilton in San Juan, Puerto Rico, erstmals gemixt. Barkeeper Ramón „Monchito“ Marrero kombinierte Ananassaft, Kokosnusscreme und Rum zu einem cremigen Drink, der seitdem für karibisches Lebensgefühl steht. Ob am Strand oder auf dem Balkon – die Piña Colada bringt eine Portion Urlaub ins Glas.

Zubereitung: Alle Zutaten etwa 15 Sekunden lang im Blended-Mixer cremig mixen, in ein gekühltes

350-ml-Glas füllen und mit einer frischen Ananasscheibe und einer Cocktailkirsche garnieren.

Zutaten:

• 60 ml weißer Rum

• 30 ml Cream of Coconut

• 30 ml Heavy Cream

• 180 ml frischer Ananassaft

• ½ Tasse Crushed Ice

