Vier neue Hilton-Hotels in Athen

Im Jänner 2025 wurde das Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue eröffnet – das erste Hotel dieser Marke in Griechenland.

Rascher Nachwuchs

Hilton kündigte zudem bereits drei weitere Lifestyle-Hotels in Athen an, die das Portfolio der Marken Curio Collection und Tapestry Collection by Hilton erweitern. Nahe dem Omonoia-Platz soll sich bald das Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton befinden. Geworben wird mit 215 Zimmern, einer Rooftop-Bar, einem Wellnessbereich, Fitnessstudio und Restaurant.

Das Anise Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton soll mit 99 Zimmern im lebhaften Stadtteil Evripidou ausgestattet sein. Auch hier gibt es ein Rooftop-Pool, ein Restaurant, eine Bar sowie einen Konferenzraum und ein Fitnessstudio. Die beiden Hotels sollen noch dieses Jahr eröffnet werden.

Im Jahr 2026 folgt das Skylark Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton. Dieses soll 191 Zimmer bereitstellen. Auch Dachterrasse, Pool, Wellness- und Tagungsbereich stehen zur Verfügung. Wie das Adia Aluma Athens, wird sich dieses Hotel ebenfalls nahe Omonoia befinden.

Wachstum in Athen

Mit diesen Neueröffnungen bringt Hilton über 500 zusätzliche Zimmer nach Athen und stärkt seine Präsenz in einem zunehmend gefragten Reiseziel. Die stetige Aufwertung zentraler Stadtviertel wie Omonoia und Evripidou macht die griechische Hauptstadt hierbei nicht nur für die neuen Hilton-Hotels, sondern auch für Touristen attraktiv. Das bereits eröffnete Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue versucht schon jetzt, mit Allerlei zu locken. Besonderes Augenmerk gilt dem Rodopou & Beyond im sechsten Stock: Die Bar und das Restaurant laden mit mediterraner Küche und 360-Grad-Aussicht zu kulinarischen Erlebnissen ein. Mitten in Athen gelegen, sollen Gäste jedoch nicht nur mit einem Rundumblick auf die Akropolis, sondern auch einem Außenpool sowie einem Fitnessbereich angelockt werden.

