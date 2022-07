Venedig: Eintrittsgebühr für Tagestouristen ab 2023

Jetzt ist es fix: Das „Eintrittsgeld“ für Tagestouristen in Venedig kommt ab 2023. Vorgesehen ist die Online-Buchung für alle Touristen, die außerhalb der Region Venetien in die Stadt kommen, aber dort nicht übernachten wollen. Je nachdem, an welchem Tag Venedig besucht wird, sind zwischen drei und zehn Euro zu zahlen. Wer weit im Voraus bucht, soll weniger zahlen. Ein tägliches Touristenlimit wird die Stadtverwaltung hingegen nicht festlegen.

Die Präsenz der Touristen soll auch mithilfe der Mobilfunktelefone kontrolliert werden. Ziel der Gemeinde ist es, den Tourismusansturm zu regeln. An bestimmten Tagen tummeln sich über 100.000 Touristen in der Lagunenstadt. Das Buchungssystem soll bereits in den nächsten Wochen getestet werden.

Der Preis der Karten für eine Fahrt an Bord eines Vaporetto, dem Wasserbus in der Lagunenstadt, soll für Touristen von 7,5 auf 9,5 Euro steigen, berichtete die venezianische Tageszeitung „Il Gazzettino“. Damit will die lokale Nahverkehrsgesellschaft ACTV die Einnahmenverluste der Pandemie-Jahre kompensieren. Das Unternehmen hatte 2019 noch Einnahmen in der Höhe von 151 Millionen Euro, 2020 jedoch nur noch 65 Millionen Euro, 2021 dann 85 Millionen Euro.

Das Geld soll nach Angaben von Bürgermeister Luigi Brugnaro vor allem in die Instandhaltung und Reinigung der historischen Stadt fließen. Venedig kämpft seit Jahren gegen den Touristenansturm und versucht immer wieder mit verschiedenen Strategien, die Massen in Schach zu halten.

APA/Red.