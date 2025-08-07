Veganes Streetfood-Festival auf der Donauinsel

Die Veganmania, veranstaltet von der Veganen Gesellschaft Österreich, gilt als das größte vegane Streetfood-Festival des Landes. Heuer bespielt das Event eine erweiterte Fläche nahe der U6-Station Neue Donau – samt buntem Rahmenprogramm für alle Generationen. Neben einem kulinarischen Streifzug durch internationale Küchen – von vietnamesischen Bao Buns bis zu Tiroler Knödeln – stehen auch Livemusik, Yoga-Sessions und Kinderattraktionen auf dem Programm.

Vom 12. bis 14. September verwandelt sich die Donauinsel wieder in ein Mekka für alle, die pflanzlichen Genuss und nachhaltigen Lebensstil feiern. Über 100 Aussteller:innen laden bei freiem Eintritt zur diesjährigen Veganmania ein.

Neue kulinarische Highlights liefern unter anderem Pandonator mit veganen Burgern und Tasty Planet mit Bowls. Für Süßes sorgen Churros, Baklava und Cupcakes. Dazu präsentieren sich auch nachhaltige Modelabels, Upcycling-Initiativen und Tierschutzorganisationen.

Drei Tage pflanzlicher Lifestyle

Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr. Auf der Bühne stehen Acts wie DuoLia, Mary Jane’s Soundgarden und Katatropic. Für entspannte Momente sorgen Hängemattenbereiche und Yogaflows, während Kinder sich auf einer Hüpfburg oder bei Zaubershows austoben können.

