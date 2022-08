VAMED Vitality World zur „Best Innovative Spa & Health Resort Group” gekürt

Mit den Connoisseur Circle Hospitality Awards werden seit 2012 die besten, exklusivsten und beeindruckendsten Luxus-Hotels, Spa Resorts und High-End Destinationen in aller Welt ausgezeichnet. Die Liste der bisherigen Preisträger ist hochkarätig: Namen wie Ritz-Carlton, Bulgari-Resorts oder Six Senses bürgen für höchste Qualität; märchenhafte Grand Hotels, Alpenchalets oder Flitterwochen-Hideaways auf den Malediven lassen Jahr für Jahr Reiseträume wahr werden…

VAMED Vitality World unter den stolzen Gewinnern

Heuer, bei der Jubiläums-Preisverleihung zum zehnjährigen Bestehen der Hospitality Awards, räumte erstmals auch die VAMED Vitality World, Österreichs führender Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts, eine der begehrten Trophäen ab. Eine Fachjury aus unabhängigen Reisejournalisten und Branchenkennern verlieh Gerhard Gucher, Direktor der VAMED Vitality World, den Award als „Best Innovative Spa & Health Resort Group“.

Zu den weiteren Gewinnern zählen heuer unter anderem das marokkanische „La Mamounia“ („Best Heritage Hotel“), die „Veela Private Island“ auf den Malediven oder das „Four Seasons San Domenico Palace“ in Taormina („Best Hospitality Newcomer Europe“).

Leistbarer Luxus

Über die Auszeichnung, die schon seit Jahren ein Zeichen großen Renommees in der Branche ist, freut Gucher sich sehr: „Ich bin, zugegeben, ein eitler Mensch. Mit vollstem Respekt gebührt dieser Award jedoch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – sie sind es, die dafür sorgen, dass unsere Gäste Tag für Tag mit einem Lächeln ihren Urlaub genießen!“

Im Unterschied zu zahlreichen anderen Gewinner-Resorts, hat man in der VAMED Vitality World einen ganz eigenen Zugang zum Thema Luxus gewählt: „Unser Credo heißt „leistbarer Luxus“ – bestes Beispiel dafür ist unser Relax! Tagesurlaub – Österreichs erste Thermen-Business-Class –, bei dem sich jeder einmal zumindest einen Tag lang eine luxuriöse Auszeit und ein paar ganz besondere Stunden in den Resorts der VAMED Vitality World gönnen kann.“

In einladenden Exklusivbereichen genießen Gäste beim Relax! Tagesurlaub Wellness auf höchstem Niveau, werden kulinarisch verwöhnt und kommen in der Genuss zahlreicher Specials wie Bademantel- und Liegenservice, Treatment-Specials und viele weitere Überraschungen.

Themen- und Thermenführer VAMED Vitality World

Schon seit Jahren gibt die VAMED Vitality World mit ihren vielfach prämierten Thermen- und Gesundheitsresorts in den schönsten Regionen Österreichs den Takt in der heimischen Thermenbranche vor. „Für uns als Marktführer ist es wichtig, immer am Ball zu bleiben und unsere Gäste stets mit neuen Ideen zu überraschen!“ Dass das gelingt, beweist Gucher mit laufenden neuen Ideen wie etwa dem ersten thermenübergreifenden Kundenclub VAMED VitalityClub, oder etwa der Premium-Geschenkkarte, mit einer Ronde aus 99,99 % Feingold im Kern. Als Bestätigung der vielen Ideen und Bemühungen, kann die VAMED Vitality World nun auch auf den Hospitality Award 2022 stolz sein!

PA/Red.