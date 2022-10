Umbuchungen bei Airlines werden deutlich teurer

Aufgrund der Unberechenbarkeit des Corona-Virus ermöglichten fast alle Airlines Reisenden kostenlose Umbuchungen ihrer Flüge. Die Lufthansa Group, die bereits seit 2021 wieder Gebühren verlangt, erhöht die Tarife für Umbuchungen in allen Klassen kräftig.

Bereits im August 2021 führte die Lufthansa Group, zu der unter anderem SWISS und Austrian Airlines gehören, bei günstigeren Tarifen wieder Umbuchungsgebühren ein. Seit April haben sich die Preise sogar wieder dem Vorkrisenniveau angepasst. So kostet ein Wechsel beim Flug im Economy-Light-Tarif, der kein Gepäck beinhaltet, 70 Euro. Bei Interkontinentalflügen werden 150 Euro fällig – auch im günstigsten Business-Tarif, Business Saver.

Zum 11. Oktober will die Lufthansa Group einen Schritt weitergehen und die Gebühren erneut anpassen. Demnach zahlen auf Europaflügen auch Reisende im Tarif Economy Class künftig 35 Euro für die Umbuchung. Flugwillige können das Reisedatum, Start- und Zielort sowie die Strecke anpassen. Bei Langstreckenflügen kommt es ebenfalls zu Veränderungen: Bei Flügen nach Nord- und Zentralamerika ist der Economy-Light-Tarif, der kein Gepäck enthält, nicht mehr umbuchbar. Bei Flügen in andere Regionen erwarten Reisende Umbuchungsgebühren ab 200 Euro, wie es in einem Schreiben von Lufthansa Group an die Reisebüros heißt.

Aber auch andere Tarife, wie Economy Basic, Premium Economy Basic, Business Class Basic oder First Class Basic, sind von den Teuerungen betroffen. Reisende zahlen neuerdings ab 150 Euro für eine Umbuchung, bei der Start- und Zielort nicht verändert werden darf. Bei teureren Tarifen fällt künftig eine Gebühr von ab 120 Euro an. Die neuen Gebühren gelten für Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa, SWISS, Eurowings Discover und Air Dolomiti. Von den Preiserhöhungen ausgenommen bleibt Eurowings.

PA/ Red.