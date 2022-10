Ukraine – ÖBB verlängern Freifahrt für geflüchtete Menschen

Die ÖBB wird die Freifahrt für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, verlängern. Laut RadioWien hat eine ÖBB-Sprecherin bestätigt, dass die kostenlose Benutzung nun bis Ende Oktober möglich sein wird. Dies sei in Absprache mit dem Verkehrsministerium entschieden worden.

Laut eines Berichts haben die ÖBB seit Beginn des Krieges rund 390.000 Tickets für Fahrten von Geflüchteten aus der Ukraine ausgegeben. Ab November sollen dann nur mehr Personen, die erstmals nach Österreich kommen, einmalig ein kostenloses Ticket bekommen.

Auch in Wien hat man sich etwas überlegt. Zunächst hieß es, man arbeite derzeit an einer Lösung, so Stimmen aus dem Büro des Sozialstadtrat Peter Hacker auf APA-Anfrage. Nun ist klar, das Angebot wird im Gleichklang mit der bundesweiten Entscheidung der ÖBB ein weiteres Mal – bis Ende Oktober – verlängert. Als Nachweis bei einer Kontrolle reichen die Reisedokumente.

Parallel dazu unterstützt die Stadt Wien die Bemühungen des Flüchtlingskoordinators des Bundes für eine österreichweite und längerfristige Lösung bezüglich Fahrtkosten für Personen in Grundversorgung. Aktuell können nur Kosten für bestimmte Fahrten rückerstattet werden. Das schränkt die Mobilität ein und bedeutet großen bürokratischen Aufwand. Um diese Situation zu verbessern – z. B. durch vergünstigte Monatskarten –, wird sich Wien konstruktiv an den Gesprächen des Flüchtlingskoordinators beteiligen, zu denen er auch alle österreichischen Verkehrsverbünde eingeladen hat.

APA/ Red.