Überraschend gutes Geschäft für Starbucks in den USA

Die US-Kaffeehaus-Kette Starbucks kann sich freuen: die Umsatzerwartungen sind dank starker Nachfrage in den USA und einem weniger schlecht als befürchtet ausgefallenem China-Geschäfts übertroffen.

Die Umsätze in den USA stiegen im vierten Quartal um elf Prozent. Damit konnte die US-Kaffeehaus-Kette den Umsatz-Rückgang in China um 16 Prozent abfedern. Vor allem die Corona bedingten Lockdowns setzten Starbucks in der Volksrepublik zu.

Auch weltweit schaut es positiv für das Unternehmen aus. Die Umsätze stiegen um sieben Prozent, obwohl Analysten nach Refinitiv-Daten nur ein Plus von 4,2 Prozent erwarteten. Ebenso stiegen die Aktien des Kaffeehauses im nachbörslichen Handel um 1,5 Prozent. Starbucks erwartet, dass der weltweite Umsatz im Geschäftsjahr 2023 am oberen Ende der bisherigen Prognosen von sieben bis neun Prozent liegen wird.

APA/ Red.