TUI: Städte am Meer am beliebtesten

Die Stadt Hamburg punktet bei den Reisenden vor allem mit ihrer Atmosphäre, den Sehenswürdigkeiten und dem Eventangebot. London, bekannt für Attraktionen wie Buckingham Palace, Big Ben und London Eye, liegt auf Platz Zwei. Lissabon – eine der ältesten Städte Europas – rangiert diesen Sommer auf dem dritten Platz. Die malerisch an der Mündung des Tejo gelegene Stadt bietet mit ihrer historischen Altstadt sowie dem kulturellen Angebot zahlreiche Möglichkeiten, einen entspannten und zugleich ereignisreichen Städtetrip zu erleben.

Städtereisen stehen in diesem Jahr besonders hoch im Kurs. Insbesondere Pakete mit Flug werden gerne gebucht. „Unter den Favoriten unserer Gäste aus Österreich sind im Sommer viele Städte am oder in unmittelbarer Nähe zum Meer“, so Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. Barcelona etwa kommt auf Platz Vier zu liegen. Paris reiht sich auf Platz Fünf ein. Große Zuwächse verzeichnen Porto und Palermo. Auch Málaga und Valencia liegen bereits auf bzw. über dem Vorkrisenniveau.