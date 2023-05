TUI: Josef Peterleithner tritt ab

41 Jahre lang werkte Peterleithner für die TUI. Gestartet ist er im Juli 1982 bei Dr. Degener im Bereich Terra Reisen in der Einkaufs- und Planungsabteilung in Salzburg. In weiterer Folge hat Peterleithner die Verkaufsleitung und ein paar Jahre später die Gesamtleitung von Terra Reisen übernommen. 1997 wurde er zum stellvertretenden Geschäftsführer der TUI ReiseCenter Austria in Salzburg berufen, 1998 übernahm er die volle Verantwortung in der Geschäftsführung. Peterleithner war bis Ende 2006 in Geschäftsführungsfunktionen, so zum Beispiel auch in der TUI Reiseveranstaltungs-GmbH, und danach immer in Positionen mit hoher Verantwortung tätig.

Im Zuge seiner beruflichen Entwicklung erarbeitete er sich auch in der Branche einen entsprechenden Ruf. Er engagierte sich unter anderem als langjähriger Präsident des Österreichischen ReiseVerbandes (ÖRV), stellvertretender Obmann der Fachgruppe der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Salzburg, Gründungsmitglied der Nachhaltigkeitsinitiative Futourisund Mitglied diverser Gremien bzw. Ausschüsse im Wirtschafts- und Außenministerium.

Nicht zuletzt dafür wurde er des Öfteren ausgezeichnet. Etwa mit der Medaille d´or du Tourisme, als Ehrenpräsident des ÖRV, mit der Goldenen Mitarbeitermedaille der Wirtschaftskammer Österreich, mit dem Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich sowie mit dem Ehrenpreis für das touristische Lebenswerk von Corps Touristique.

Nun verabschiedet sich Peterleithner in die Pension.

Neuaufstellung im Rechtsbereich

Im Zuge dessen wird sein Verantwortungsbereich mit dem Kundenservice zusammengeführt zur Abteilung Legal & Complaints Management. Diese wird zukünftig von Michaela Sturm geleitet, die schon bisher den Kundenservice verantwortete.

Sturm ist bereits seit 1999 für die TUI tätig. Gestartet als Mitarbeiterin bei Gulet Touropa Touristik, stieg sie im Folgejahr zur stellvertretenden Leiterin der Kundenbetreuung und Rechtsabteilung auf. Im Juli 2001 wechselte sie als Leiterin Guest Services & Legal Department zu Magic Life. Ab 2012 war sie bei TUI Österreich im Bereich Magic Life und ab 2014 wieder im Qualitätsmanagement tätig. Im Oktober 2019 übernahm Michaela Sturm die Leitung des Bereichs Qualitätsmanagement/Kundenservices.