TUI baut Urlaubsangebot für die Türkei deutlich aus

Der internationale Reiseveranstalter TUI baut seine Urlaubsangebote für die Türkei 2023 deutlich aus. Die Kapazität liege etwa um 40 Prozent höher als im Vor-Corona-Jahr 2019, teilte der Konzern am Dienstag in Hannover mit. TUI rechne damit, heuer aus europäischen Ländern 2,2 Millionen Gäste in die Urlaubsregionen Antalya, Dalaman, Izmir und Bodrum zu bringen. Mehr als eine Million davon kommen aus dem deutschsprachigen Raum.

Der Veranstalter bietet nach eigenen Angaben Reisen zu 1.500 Hotels und Resorts in der Türkei an. 2024 sollten die Kapazitäten erneut aufgestockt werden.

APA/Red.