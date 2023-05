Tripadvisor kürt beste Hotels

Jedes Jahr vergibt Tripadvisor die Travellers‘ Choice Awards. Basierend auf den Wertungen der User. 2023 schafft es so das Rambagh Palace im indischen Jaipur auf den Platz an der Sonne. Das heutige 5-Sterne-Hotel war dereinst die Residenz des Maharaja von Jaipur. Die ältesten Gebäude stammen aus dem Jahr 1835. Später wurde es zu einer königlichen Jagdresidenz erweitert, bevor es im 20. Jahrhundert seiner Bestimmung als Sitz des regionalen Regenten zugeführt wurde.

Apropos Asien: Dieser Kontinent ist unter den Top Ten Hotels generell stark vertreten. So sichert sich Platz Zwei das Ozen Reserve Bolifushi auf Bolifushi Island in den Malediven.

Den dritten Rang holt sich das Hotel Colline de France im südlichen Brasilien gelegenen Fremdenverkehrsort Gramado. Dahinter findet sich mit dem Shangri-La The Shard in London das erste europäische Hotel. Ebenfalls mit Wolkenkratzer-Dimensionen fährt das The Ritz-Carlton in Hong Kong auf, das von den Tripadvisor-Usern an die fünfte Stelle gekürt wurde.

Am sechsten Platz findet sich das JW Marriott Marquis Hotel in Dubai, gefolgt vom Romance Istanbul Hotel. Dahinter positionieren sich gleich zwei Häuser der Ikos-Resorts. Auf Platz Acht das Ikos Dassia im griechischen Korfu, auf Platz Neun das Ikos Andalusia im spanischen Esteponia. Die Top Ten komplettiert das Padma Resort Ubud, das sich im indonesischen Ort Puhu erhebt.

Die Touristikplattform zeichnet auch in einzelnen Ländern die beliebtesten Hotels ihrer User aus. In Österreich schafft es 2023 das Harmonie Vienna an die Spitze. Dahinter belegt das Hotel Bismarck in Bad Hofgastein Platz Zwei. Das Stockerl komplettiert das Hotel Altstadt Vienna. Auf dem vierten Platz kommt das Boutique Hotel am Stephansplatz in Wien zu liegen, vor dem Hotel Arlberghaus in Zürs. Die weitere Reihung: 6. Hotel Alpin Spa Tuxerhof in Tux; 7. Hotel Alpenhofin Tux; 8. Der daberer in Dellach; 9. Vitalhotel Edelweiss in Neustift; 10. Hotel Schütterhof in Schladming.