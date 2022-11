Traditionstheater Japans jetzt auch zum streamen

Es ist in der Kultur Japans verankert, wie das Sushi im asiatischen Raum. Die traditionelle Theaterform, wie sie sich schon Jahrtausende lang durchsetzt. Bis heute ist diese Form des Theaterspielens ist sehr beliebt bei den japanischen Bürgen. Das Theater des Bürgertums der Edo-Zeit (1603-1868) trägt den Namen Kabuki, was auf japanisch „Gesang und Tanz“ heißt. Wie der Name schon sagt, besteht dieses Werk aus Gesang, Pantomime und Tanz. Gedacht ist es eher für das Bürgertum, da es weniger formell gestaltet ist, wie das vom Buddhismus entstandene No-Theater der Samurai-Krieger.

Auftritte des Stückes finden auch in dem weltbekannten Kabukiza-Theater in Tokio statt. Jetzt ist es so weit. Nun kommt das beliebte Theater Kabuki nach Europa in die Streaming Kanäle. Der Konzern Shochiku hat einen Kabuki-Video-Streaming-Dienst eröffnet, der sich vor allem dem Publikum der restlichen Welt widmet. Sie wollen somit die Fan-Gemeinde erweitern und das nicht in Japan, sondern in allen anderen Ländern der Welt. Laut der Zeitschrift „Nikkei Asia“ sollten Turisten mit Werbung im Internet in die Theater des Landes gezogen werden. Den Menschen soll die Kultur des Kabukis angenähert werden.

Drei berühmte Stücke werden auf dem On-Demand-Streaming-Dienst angeboten. Diese Angebote sind für das Publikum in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien, Taiwan, Australien, den USA und Kanada abrufbar. Zu den verfügbaren Stücken gehört „Sagi Musume“, ein klassisches Tanzwerk, welches vom berühmten Kabuki-Schauspieler Tamasaburo Bando präsentiert wird. In Japan gilt er als einer der besten Schauspieler weiblicher Rollen im Kabuki. Die zwei weiteren Werke heißen „Kurumabiki“ und „Benten Musume Meo No Shiranami“.

Das Streaming wird im japanischen Original dargestellt, jedoch werden Untertitel beziehungsweise Audiospur auf Englisch angeboten. Die Videos kosten dann jeweils 1000 Yen (7 Euro). Sobald diese 1000 Yen gezahlt sind, kann dieses Video in den nächsten sieben Tage öfter gesehen und angeklickt werden. Um der illegalen Verbreitung hochgeladener Kabuki-Videos entgegenzuwirken, plant der Konzern den Streaming-Dienst bis Ende Oktober 2023 aufrechtzuhalten.

Das Kabuki-Theater hat seit 2005 sogar einen Platz in der Unesco-Liste der Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Kulturerbes.

APA/Red.