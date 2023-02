Tourismus-Branche in Tschechien erholte sich 2022

Die Zahl an heimischen sowie ausländischen Touristen stieg in Tschechien 2022 im Jahresvergleich um 71 Prozent auf 19,5 Millionen. Das Niveau des Jahres 2019 (also vor der Coronapandemie) wurde aber noch nicht erreicht. 2022 gab es noch um 2,5 Millionen weniger Gäste als 2019, wie das tschechische Statistikamt (CSU) am Donnerstag mitteilte.

Bei den Inlandstouristen überstieg die Besucherzahl 2022 jene von 2019 bereits um 9 Prozent, während bei ausländischen Touristen immer noch fast ein Drittel (32,5 Prozent) fehlte.

Sowohl mit Blick auf die Touristenzahl also auch auf die Zahl der Übernachtungen waren die Deutschen die häufigsten Gäste (1,85 Mio. Gäste und 4,97 Mio. Übernachtungen), gefolgt von Slowaken (0,78 Mio. Gäste und 1,59 Mio. Übernachtungen). Die Österreicher liegen gemessen an der Besucherzahl auf Platz acht (260.000 Gäste) und auf Platz neun gemessen an der Zahl der Übernachtungen (510.000 Übernachtungen).

APA/Red.