Top-Ressort in Bodrum überzeugt mit Cocktails

In Bodrum fand im August der „Future Mix: Bodrum Yeşili Edition“ statt – der erste nachhaltige Cocktail-Wettbewerb der Türkei, initiiert von Pernod Ricard. Sieben Barkeeper präsentierten ihre Ideen vor einer hochkarätigen Jury. Den Sieg holte sich Berkay Şimşek, Barchef der Bayou Villas Lara, die Teil der Lara Barut Collection in Antalya sind.

Şimşek überzeugte mit einer Rezeptur, die regionale Zutaten einsetzt und ressourcenschonend hergestellt wird. Damit setzte er ein starkes Zeichen für eine Barkultur, die Geschmack, Kreativität und Verantwortung verbindet. Nachhaltige Mixologie gilt mittlerweile auch international als Trend – vom bewussten Einsatz lokaler Produkte bis zur Reduktion von Abfällen.

Anerkennung über die Bar hinaus

Parallel wurde die Lara Barut Collection vom Forbes Travel Guide gleich doppelt geehrt: Zum einen mit der Aufnahme in die „List of the Best“, zum anderen mit dem Nachhaltigkeitssiegel „Responsible Hospitality VERIFIED™“. Damit zeigt sich, dass das Engagement des Resorts über die Bar hinausreicht und Nachhaltigkeit im gesamten Betrieb gelebt wird.

Über die Lara Barut Collection

Die Lara Barut Collection gehört zur Barut Hotel Group und ist eines der führenden Luxusresorts in Antalya. Das Haus bietet All-Inclusive-Konzepte mit einem starken Fokus auf Servicequalität, Kulinarik und nachhaltige Lösungen – von der Zusammenarbeit mit lokalen Produzenten bis hin zur Reduzierung von Plastik und Abfällen. Als Teil der Barut Luxury Collection steht das Resort für einen Urlaub, der Luxus und Umweltbewusstsein gleichermaßen verbindet.

(PA/red)