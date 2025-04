Top Hotel- und Gastronomie-Adressen 2025

Das Reiseportal Trip.com hat seine aktuelle Rangliste „Trip.Best 2025“ veröffentlicht. Die jährlich erscheinende Auswahl basiert auf einer Kombination aus Nutzerdaten, Buchungsstatistiken und redaktioneller Expertise. Neben der globalen und asiatischen Liste wurde in diesem Jahr erstmals das Ranking „Trip.Best Europe 100“ eingeführt, das die beliebtesten Reiseziele, Hotels und Restaurants in Europa zusammenfasst.

Beliebte Hotels

In der Kategorie Luxushotels führt das Hôtel de Crillon in Paris sowohl die europäische als auch die weltweite Liste an. Insgesamt stammen sechs der zehn bestplatzierten Häuser in Europa aus Paris, darunter auch Platz 2 (Le Bristol Paris) und Platz 3 (La Réserve Paris Hotel & Spa). Die Kategorie Malerische Hotels listet Unterkünfte mit besonderem landschaftlichem Reiz. Le Sirenuse im italienischen Positano belegt hier den ersten Platz, gefolgt vom französischen The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin und dem ebenfalls italienischen Caruso. Auch Griechenland und die Schweiz sind mehrfach vertreten. Im Bereich der Kulturhotels steht das Aman Venice an erster Stelle. In dieser Kategorie werden Hotels mit besonderer kultureller oder historischer Relevanz ausgezeichnet. Cap Rocat in Spanien und Le Meurice in Frankreich belegen Platz 2 und 3. Trip.com hat außerdem erstmals Hotels bewertet, die sich besonders durch ihr visuelles Design und ihre Instagram-Tauglichkeit auszeichnen. Diese Kategorie reflektiert den zunehmenden Einfluss sozialer Medien auf Reiseentscheidungen. Die ersten drei Plätze dieser Kategorien gehen an Capri Tiberio Palace in Italien, das Bvlgari Hotel in Frankreich und Hassler Roma erneut in Italien.

Beliebte Gastronomie

Neben Hotels bewertet Trip.Best auch gastronomische Angebote weltweit. Die Liste ist in drei Kategorien unterteilt. In der Kategorie Restaurants mit Ausblicken und Erlebnissen liegt in Europa Le Jules Verne in Paris auf Platz 1, gefolgt von Sushisamba in London und Aroma in Rom. Die europäische Rangliste der Spitzengastronomie wird von Arpège in Paris sowie Sketch und Core in London angeführt. Auch traditionelle Lokale und regionale Klassiker werden gewürdigt. Le Procope in Paris führt die Liste der besten lokalen Restaurants in Europa an. Duck & Waffle in London und das Restaurante Botín in Madrid folgen. Die Bewertungen basieren auf einem KI-gestützten Auswahlverfahren. Dabei werden verifizierte Nutzerbewertungen, Buchungszahlen sowie redaktionelle Einschätzungen berücksichtigt. Entscheidende Kriterien sind unter anderem Servicequalität, Beliebtheit, Reputation und besondere Merkmale der Angebote. Die Rankings werden regelmäßig aktualisiert und auf Trip.com in mehreren Sprachen veröffentlicht. Ziel ist es, Reisenden weltweit eine aktuelle Orientierungshilfe für hochwertige Reiseerlebnisse zu bieten.

(PA/red)