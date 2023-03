Tiroler Wintersaison bisher fast wieder auf Vor-Corona-Niveau

Die bisherige Tiroler Wintersaison liegt, was die Nächtigungen betrifft, wie erwartet fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Zwischen November 2022 und Februar 2023 wurden im Bundesland insgesamt über 18,2 Millionen Nächtigungen verzeichnet, um nur 3,3 Prozent weniger als im Zeitraum von November 2018 bis Februar 2019. Gegenüber dem teils noch von Corona geprägten Vorjahr gab es indes eine Steigerung um 36,6 Prozent.

Alleine im Februar 2023 zählte Tirol rund 7,2 Millionen Nächtigungen und damit um 26,7 Prozent mehr als im Februar des Vorjahres, heiß es am Montag in einer Aussendung des Landes. „Diese Zahlen stimmen uns positiv und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch, dass die Destination Tirol weiterhin sehr gefragt ist“, freute sich Tourismuslandesrat Mario Gerber (ÖVP). Positiv sowie optimistisch sei auch die Stimmung bei den Tourismustreibenden, was die kommende Sommersaison betrifft, bezog sich Gerber auf entsprechende Rückmeldungen.

Beträchtliche Zunahmen verzeichnete man im bisherigen Winter bei Ankünften und Nächtigungen offenbar vor allem bei Gästen aus den Niederlanden und Belgien. So habe man bei den Urlaubern aus den Niederlanden im Vergleichszeitraum 15 Prozent mehr an Ankünften und vier Prozent mehr an Nächtigungen aufgewiesen, bei jenen aus Belgien 42,7 Prozent mehr an Ankünften und 51,2 Prozent mehr an Nächtigungen. Auch die deutschen Urlaubsgäste, bei denen das Bundesland nach wie vor am gefragtesten sei, hielten Tirol die Treue: Im Vergleich zur Wintersaison 2018/2019 sei die Zahl der Nächtigungen der deutschen Urlauberinnen und Urlauber nur minimal um 0,4 Prozent gesunken, so die Verantwortlichen.

