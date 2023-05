Tirol legt Abfahrverbote für den Sommer neu auf

In Tirol wird es auch heuer in den Sommermonaten Abfahrverbote auf das niederrangige Verkehrsnetz geben. Sie gelten für all jene, die durch Tirol durchfahren und einem Stau entgehen wollen. Bei Abfahrten von Hauptverkehrsrouten im Großraum Innsbruck sowie den Bezirken Kufstein und Reutte werden sie von der Polizei wieder zurückgeschickt, teilte das Land Tirol am Mittwoch in einer Aussendung mit. Ausgenommen sind Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr.

Die Abfahrverbote werden konkret am Pfingstwochenende von Samstag, 27. Mai bis einschließlich Montag, 29. Mai, am verlängerten Wochenende zu Fronleichnam von Donnerstag, 8. Juni bis einschließlich Sonntag, 11. Juni sowie während der Sommerferien von Samstag, 8. Juli, bis einschließlich Sonntag, 10. September, in kraft sein. Die Abfahrt ist an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 7.00 bis 19.00 Uhr nicht gestattet. „Diese Maßnahmen haben sich in Tirol seit 2019 bewährt, sowohl im Sommer als auch im Winter. Vergangenen Sommer wurden rund 73.000 Fahrzeuge zurückgewiesen“, sagte Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP).

Außerdem werden am 26. und 27. Mai Lkw-Blockabfertigungen durchgeführt, weil das Pfingstwochenende laut Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) „eine große Herausforderung“ sei. „Neben dem starken Urlauberreiseverkehr erwarten wir auch viele Transit-Lkw, weshalb wir alle Maßnahmen ergreifen, die uns zur Verfügung stehen. Die Dosierung drosselt den Lkw-Zulauf Richtung Süden, um im Großraum Innsbruck und auf der Brennerautobahn die Verkehrsflüssigkeit bestmöglich zu gewährleisten und großräumige Verkehrsbehinderungen zu vermeiden“, sagte Zumtobel.

Die Landesregierung nimmt für die Abfahrverbote rund 172.000 Euro in die Hand. Sie werden von der Polizei überwacht und von Straßenaufsichtsorganen an den neuralgischen Punkten kontrolliert.

APA/Red.