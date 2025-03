Tim Mälzer sucht Geschmack mit Charakter

Tim Mälzer ist zurück – und zwar nicht als Wettkämpfer, sondern als Mentor. In seiner neuen TV-Show „Mälzers Meisterklasse“, die im Herbst 2025 bei VOX startet, übernimmt der Hamburger Starkoch erstmals die Rolle des Förderers. Im Zentrum stehen nicht Promi-Duelle oder harte Challenges, sondern die Suche nach dem ganz persönlichen Stil: Wer kocht nicht nur gut, sondern mit Charakter?

Zwölf ausgewählte Talente – ausgebildete Köch:innen, ambitionierte Gastro-Profis und kreative Autodidakt:innen – treten an, um in mehreren Folgen unter Mälzers Anleitung ihre eigene kulinarische Handschrift zu entwickeln. Unterstützt wird er dabei von Jan Hartwig, einem der besten Köche im deutschsprachigen Raum, dekoriert mit drei Michelin-Sternen. Wer das Duo am meisten überzeugt, gewinnt 50.000 Euro und ein persönliches Mentoring mit Mälzer.

Menscheliges mit Mälzer

„Für mich ist die Rolle des Mentors eine, die ich schon immer in meinen gastronomischen Projekten ausgeübt habe“, sagt Mälzer selbst über das Format. „Jetzt stehe ich einmal nicht selbst im Wettbewerb, sondern unterstütze andere dabei, ihr eigenes Potenzial zu erkennen.“ Die neue Show setzt bewusst auf Tiefe, Persönlichkeit und Stil – eine Seite Mälzers, die sein TV-Publikum bereits aus Formaten wie „Kitchen Impossible“ kennt, die aber hier erstmals im Zentrum steht.

Produziert wird „Mälzers Meisterklasse“ von EndemolShine Germany und Potatohead Pictures im Auftrag von VOX. Redaktionell verantwortlich zeichnen Chris van de Flierdt und Thomas Wißmann unter Leitung von Marcel Amruschkewitz.

Ein echter Fernsehkoch

Mit seiner markanten Mischung aus Fachwissen, Direktheit und Leidenschaft prägt Tim Mälzer die deutschsprachige Fernsehlandschaft seit über 20 Jahren. Ob als Innovator in „Schmeckt nicht, gibt’s nicht“, als Grenzgänger in „Kitchen Impossible“ oder als gefragter Gast in Diskussionsrunden – Mälzer ist nie nur Koch, sondern immer auch Erzähler, Vermittler, Impulsgeber. „Mälzers Meisterklasse“ setzt diese Linie konsequent fort und positioniert ihn dort, wo er sich inzwischen offenbar am wohlsten fühlt: an der Seite der nächsten Generation.

Sendestart, Bewerbungsmöglichkeiten und weitere Details will VOX in den kommenden Wochen bekanntgeben.

(PA/red)