Tchibo setzt auf kompakte Kaffeemaschinen

Kaffee aus dem Vollautomaten ist längst nicht mehr nur ein Thema für Büros oder große Haushalte. Inzwischen bereitet rund die Hälfte der österreichischen Kaffeetrinker ihren Kaffee regelmäßig mit einem solchen Gerät zu – das zeigt die aktuelle Erhebung der Tchibo Kaffee-Fakten 2025. Die Gründe liegen auf der Hand: Frisch gemahlener Kaffee auf Knopfdruck, ohne Aufwand – und zunehmend auch auf kleinstem Raum.

Bedarf an platzsparenden Lösungen wächst

Gerade in kleinen Küchen oder bei beengtem Platzangebot stellt sich die Frage: Wie viel Raum darf die tägliche Kaffeezubereitung einnehmen? Für viele Konsumenten wird Kompaktheit neben Qualität zu einem entscheidenden Kriterium. Kaffeevollautomaten, die wenig Stellfläche benötigen und trotzdem verlässliche Ergebnisse liefern, treffen damit einen Nerv – auch im städtischen Bereich, wo Wohnraum oft begrenzt ist.

Technische Reduktion ohne Funktionsverlust

Vor diesem Hintergrund hat Tchibo mit dem „Esperto mini“ ein Modell entwickelt, das bei nur 16 cm Breite auf die gängigen Kaffeevorlieben eingeht: Espresso, Caffè Crema und XL Caffè Crema lassen sich mit frisch gemahlenen Bohnen zubereiten. Ein höhenverstellbarer Auslauf berücksichtigt verschiedene Tassenformate, und die einfache Touch-Bedienung erleichtert die Handhabung auch im hektischen Alltag.

Reinigung als Alltagsfaktor

Neben Geschmack und Bedienung rückt auch die Reinigungsfreundlichkeit in den Fokus vieler Nutzer. Die Möglichkeit, die Brühgruppe komplett zu entnehmen und unter fließendem Wasser zu reinigen, wird als Vorteil wahrgenommen – sowohl hinsichtlich Hygiene als auch Wartung. Eine individuell einstellbare Abschaltautomatik unterstützt darüber hinaus energiesparendes Verhalten. Ein weiterer Punkt aus der Praxis: Die Suche nach schneller Hilfe bei technischen Fragen. Der „Esperto mini“ bietet hier einen digitalen Zugang über einen QR-Code direkt am Gerät. Damit erhalten Nutzer Informationen zur Anwendung, Reinigung oder Fehlerbehebung, ohne sich durch lange Anleitungen arbeiten zu müssen.

