Swing Kitchen mit neuer Marketing Managerin

Sie zeichnet damit künftig verantwortlich für die strategische Unternehmensausrichtung, die Planung und Umsetzung der Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen sowie das Projektmanagement der CI-konformen Expansion neuer Standorte. Darüber hinaus soll sie als Schnittstelle zu Agenturen und externen Dienstleistern fungieren, das Social Media- und Newsletter-Marketing koordinieren, sich um den Website-Auftritt kümmern und auch in die Kreativprozesse bei der Einführung neuer Special-Gerichte eingebunden werden. „Ich bin mir sicher, dass sie uns mit ihrer Expertise am Markt noch weiter festigen wird. Benitas breites Fachwissen und Feingefühl ist ein wahrer Gewinn für Swing Kitchen“, so Charly Schillinger, Swing-Kitchen-Gründer und Inhaber, zur Personalie.

Zuvor war Weiland bei Holzkern in Wien als Teamlead Content & Markets verantwortlich.