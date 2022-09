Sturmwanderung in Neusiedl am See

„Stürmisch“ ging es am Samstag, den 17.09., in Neusiedl am See zu, sowohl wettertechnisch als auch kulinarisch. Entlang der 3,5 Kilometer langen Strecke sorgten die Neusiedler Winzer für Verpflegung mit frischem Sturm, Wein und Traubensaft, die Damen vom Kiwanis-Club Neusiedl/Tabor verwöhnten mit regionalen Schmankerln und Broten. Über 370 Gäste folgten der Einladung des Tourismusverbandes Nordburgenland und der Stadtgemeinde Neusiedl am See zur Sturmwanderung in die Neusiedler Weingärten.

Organisatorin Eva Koppitsch freute sich über die rege Teilnahme: „Trotz des eher stürmischen Wetters war die Veranstaltung ein voller Erfolg und wir konnten den Weinriedenweg einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.“

Auch für Patrik Hierner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Nordburgenland, war die diesjährige Sturmwanderung ein gelungener Start in den touristischen Herbst: „Das Konzept war ein voller Erfolg. Wir planen deshalb, die Sturmwanderung als jährlich stattfindenden Fixpunkt im regionalen Veranstaltungskalender zu etablieren.“ Der Weinriedenweg führt durch die älteste und gleichzeitig eine der schönsten Riede Neusiedls mit wunderbarer Aussicht auf den Neusiedler See. Eine Karte aller fünf Neusiedler Wanderwege liegt im Tourismusbüro Neusiedl zur freien Entnahme auf.

PA/ Red.