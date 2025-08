Sternekoch lädt zur Sommerparty am Wörthersee

Der Kärntner Spitzenkoch Hubert Wallner – einziger Michelin-Sternträger am Wörthersee – sorgt mit seinem Team auch im Spätsommer für ein hochkarätiges Programm. Neben dem Gourmetrestaurant in Maria Wörth zählen das lässige Bistro Südsee und das Bistro Seensucht zu den Genussadressen der Familie Wallner.

Kulinarik mit Seeblick und Stern

Wallner verbindet mediterrane Stilelemente mit saisonaler Kärntner Küche. Im stilvollen Restaurant am Südufer des Wörthersees kommen Gäste in den Genuss individueller 9-Gänge-Menüs, klassischer Wallner-Gerichte aus 20 Jahren und perfekter Weinbegleitung durch Diplom-Sommelier Christoph Janger. Im Bistro Südsee serviert Kerstin Wallner frische, leichte Gerichte in lockerer Atmosphäre, während das Bistro Seensucht regionale Küche modern interpretiert.

„Fest für Freunde“ – La Notte Italiana

Höhepunkt des Spätsommers ist das Fest für Freunde 3.0 am 17. August 2025. Unter dem Motto La Notte Italiana lädt Wallner zu Flying Fingerfood, ausgewählten Drinks und Live-Entertainment mit Star-Entertainer Pablo Grande. Beginn ist um 17 Uhr, Dresscode „Casual Chic“. Preis pro Person: € 149 inklusive Speisen und Getränke. Die Gästeliste ist hochkarätig – unter anderem haben sich Franz Klammer, Barbara Wussow, Armin Assinger, Thomas Muster und zahlreiche weitere Persönlichkeiten angekündigt.

Sommerausklang mit Spitzenköchen

Das Programm geht im September mit großen Namen weiter:

3. September: Gastkochabend mit 4-Hauben-Koch Richard Rauch (€ 299)

5. September: End-of-Season-Party mit Kitchen-Party und 8-Gänge-Menü (€ 299)

1. Oktober: JRE Chef's Roulette mit 25 Spitzenköchen (€ 178)

Ob Fine Dining im Gourmetrestaurant, entspannter Lunch am See oder exklusive Kulinarik-Events – Wallner bietet bis in den Herbst hinein Genussmomente auf höchstem Niveau.

Mehr Infos: www.hubertwallner.com

